"Se burlan de mi actuación". Willem Dafoe lleva la contraria a Sandra Bullock y defiende una película que muchos destrozaron: 'Speed 2'

En Hollywood tienen la tradición de intentar hacer secuelas de prácticamente cualquier película que haya tenido éxito. Poco importa el sentido que tenga una posible continuación, ya que ven que es más probable sacar beneficios de ahí. Lo realmente doloroso es cuando apuestan por una que tampoco desentona sobre el papel pero que a la hora de la verdad acaba siendo un completo desastre -ese 4% de críticas positivas en Rotten Tomatoes así lo atestigua-. Eso es lo que sucedió hace 28 años en el caso de 'Speed 2'.

Me cuesta creer que alguien tenga cualquier tipo de antipatía hacia 'Speed', un entretenimiento de primera que además se apoyaba muy bien en la química entre Keanu Reeves y Sandra Bullock. Tanto es así que la presencia de ambos en una secuela era poco menos que obligada, pero el primero declinó la oferta para hacer en su lugar la muy estimable 'Pactar con el diablo'. Bullock sí que volvió, pero ha insistido en repetidas ocasiones a lo largo de los años en que haber hecho 'Speed 2' era el mayor error de su carrera y que todavía se arrepiente de ello. Comprensible.

Para llenar el vacío dejado por Reeves se fichó a Jason Patric, quien no puedo decir que hiciera un gran trabajo. Hasta él mismo cree que la película fue un desastre, pues llegó a decir en IGN que "nunca volvería a hacer algo como Speed 2. Si hubiera querido hacer ese tipo de películas podría haber firmado por cinco de ellas mientras estaba hecha. No valía la pena para mí. Era una película inocua y aburrida. No hace daño a nadie, no es violenta, simplemente es estúpida".

"No había otra forma de hacerla"

Sin embargo, sucede algo curioso, y es que Willem Dafoe, que da vida al gran villano de la función, sí que defiende 'Speed 2', o al menos su interpretación en la misma. Y no fue algo que hizo al de poco de estrenarse, pues fue en una entrevista concedida en 2024 a Variety cuando salió en su defensa:

Mucha gente me lo pone difícil. Se burlan de la magnitud de mi actuación, de que fue exagerada. Pero juro por Dios que me atengo a esa actuación porque no había otra forma de hacerla. Tengo una cara bastante flexible, una cara expresiva. Y no la censuro, dejo que haga lo suyo. No pongo caras, pero sé que mi cara puede hacer cosas realmente extremas. Y cuando la conviertes en un meme, sí, te puedes reír mucho. Eso seguro.

Sin embargo, Dafoe quedó muy contento con su trabajo en la película dirigida por Jan de Bont, hasta el punto de que aseguró que "a veces haces cosas y la gente simplemente no está preparada para ellas, o es el momento equivocado, o el contexto no es el adecuado, quizá lo interpreté mal. Pero por mi parte defiendo esa película".

Me encantaría poder darle la razón a Dafoe, pero es que a mí ni siquiera su interpretación me gustó demasiado -supongo que sí puedo decir que al menos se le veía implicado y que no se limitó a cobrar el cheque y pasar de ahí-. Quizá fue en parte cosa del entorno, ya que no había prácticamente nada que funcionase en 'Speed 2' y tal vez su villano podría encajar bien en otra película, pero es que tampoco puedo saberlo.

