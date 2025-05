'First Dates', un soltero de Sabadell admite que es virgen a los 46 años. "Nadie se fija en mí"

A 'First Dates' van tanto solteros con un largo historial de relaciones, como gente que no ha tenido suerte en el amor. Robert no ocultó que era virgen y se alegró mucho de que Lena fuera comprensiva con el tema... lo que no le cuadraron fueron otras cosas.

Virgen a los 40

Robert tiene 46 años, es arquitecto técnico y vive en Sabadell (Barcelona). Contaba que le hubiera gustado dedicarse a la comunicación, pero tenía problemas para pronunciar la letra "r" e incluso había tenido que ir a un logopeda. "En el amor, no lo he tenido fácil. He intentado relacionarme con muchas chicas y nunca me han dado pie a establecer una relación", se lamentó.

Al observar el percal, Carlos Sobera enseguida le caló: "¿Eres virgen?", a lo que él contestó afirmativamente: "Quizá por el físico, nadie se fija en mí y me siento un poco marginado". El soltero trajo dos pares de patucos como regalo para su cita, a ver si pillaba la indirecta de su deseo de tener hijos: "Genéticamente, tengo antecedentes familiares de partos múltiples. A mí me toca tener gemelas".

"Me quiero poner implantes para ver si las chicas empiezan a fijarse en mí", explicó antes de marcharse a la mesa a esperar a su cita: Anna-Lena (35 años), una profesora de religión e idiomas residente en Málaga y nacida en Alemania. Se quedó un poco sorprendida al ver el paquete con los patucos, aunque ella también quería tener hijos en algún momento.

Al verla, a Robert le gustaron "sus ojos, sus manos, su pelo y su elegancia". A ella le pareció "un hombre formal" y le gustó a simple vista. Durante la cena, él se puso a contarle cosas de su familia y no pudo evitar romper a llorar cuando se acordó de su tía, que falleció hace 20 años: "Me he sentido escuchado por ti, no es que sea un llorica", justificó cuando Lena le preguntó si estaba bien.

Ella no se lo tomó a mal, ni tampoco cuando él le confesó que nunca se había acostado con nadie: "Yo he tenido relaciones sexuales, pero creo que habría que guardárselas para el matrimonio. Para mí, lo más importante es tener una pareja cristiana", apuntó Lena.

Robert le dijo que sí que era religioso, pero no terminó de convencerla, porque para ella ser cristiano era algo más que ir los domingos a misa: "No me parece un líder espiritual, tenemos diferentes creencias". En el reservado hicieron karaoke de 'I want to break free', y Lena entendió por qué se dedicaba a ser arquitecto y no cantante. Por mucho que él estuviera deseoso de una segunda cita, ella no quiso darle falsas esperanzas y le dio calabazas por el tema de la fe.

