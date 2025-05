Algo está pasando con los animes guarros: el ecchi está en declive, pero no muerto

Ahora la cosa ha cambiado bastante, pero hace unas décadas uno de los tipos de anime que más se exportaban fuera de Japón no eran necesariamente ni romances ni de acción... Sino los guarretes. Específicamente los animes ecchi, estos que no terminan llegando a los extremos tan intensos y explícitos como los del hentai, pero sí que incluyen cierto tonillo sexual y con mucho fanservice.

¿Qué es el ecchi?

Hace unos años era de esperar que especialmente los animes de comedia para hombres (shonen y seinen) incluyesen contenido ecchi... Y ya ni hablar de un anime harem como tantos isekai, de esos en los que el protagonista termina en otro mundo rodeado de pibitas que le bailan el agua.

Los animes ecchi son, en cierta manera, una evolución y una versión más relajada del hentai, los animes pornográficos. Su nombre viene de la "h" de hentai, que se vendría a pronunciar como "etchi" en japonés, y aunque muchos animes ecchi tienen temas y momentos sexuales, no suelen ser tan explícitos y a menudo se tratan con cierto tono de comedia.

Pero a pesar de que este tipo de series funcionan relativamente bien y siempre han sido populares, en los últimos años hemos visto cómo, curiosamente, los animes ecchi están desapareciendo. Se podría decir que, bueno, que es que ahora hay menos anime y eso también ha afectado al número de series y película con contenido ecchi. Pero en realidad sabemos que es justo lo contrario y cada vez se produce y se consume más anime, en parte gracias al streaming.

Mushuko Ternsei

Como señalan en AnimeByTheNumbers, en Japón se sigue emitiendo la misma cantidad de animes, pero los animes de corte ecchi han caído en un 73%. También como recogen en Animetics, en las últimas décadas se ha reducido muchísimo el número de animes ecchis que se han estrenado.

Y es que echando un vistazo a MyAnimeList, entre todos los animes estrenados en 2025 tan solo tenemos uno catalogado como ecchi, 'S-Rank Monster no "Behemoth" dakedo, Neko to Machigawarete Elf Musume no Pet toshite Kurashitemasu'. En todo 2024 tan solo hubo 10 series de este estilo y en 2023 apenas hubo un pequeño puñado animes ecchis, incluyendo 'Mushoku Tensei II' y 'Akayasashi Triangle'.

Yandere Dark Elf

Unas cifras que chocan si las comparamos con el pico que se dio entre 2008 y 2015, unos años en los que se pudo ver una explosión de animes de este tipo... Aunque para ser justos, también hay series como 'Yandere Dark Elf: She Chased Me All the Way From Another World!', que se ha estrenado este mismo año y se pueden catalogar como "ecchi" pero que se quedan fuera de la listas.

¿Y dónde fue?

La verdad es que, de entrada, no parece que haya una causa clara ni una solución mágica para explicarlo. Se podría decir que nos hemos vuelto más mojigatos y alzar el puño gritando a las nubes de que los animes en nuestra época eran mejores y blablablá. Pero lo cierto es que el fanservice y los contenidos "guarrillos" en los anime siguen ahí y sabemos que no se van a ir a ningún lado.

A nivel personal, no creo que de repente en Japón hayan desarrollado un puritanismo extremo que les haya llevado a eliminar los temas sexuales de los animes, o a colar menos planos de bragas cada cinco minutos. Pero sí que es cierto, como comentaban en Note en 2023, en Japón se está notando una tendencia con menos programas "sexys" en la tele, y esto también se refleja en el anime y el manga, y ahora son las propias cadenas las que evitan ciertos contenidos.

Puede que en parte el declive de los animes ecchi se deban a que ahora la sociedad es menos tolerante y más crítica con elementos subidos de tono y sexuales, como la sexualización innecesaria de mujeres y personajes femeninos. Especialmente cuando los personajes son niñas y adolescentes, que hasta terminaron llamando la atención de la ONU con el tema.

Pero más allá de que la sociedad se haya vuelto más consciente de ciertos temas, también puede este declive puede ser ser por purito pragmatismo por parte de los estudios de anime. Aunque los animes ecchi fueran rentables, sobre todo porque son muy baratos de producir, también hay que decir que no suelen tener una gran calidad visual y ahora los estudios de anime están cambiando el chip por completo.

En los últimos años los estudios se están centrando más en producir animes de corta duración pero con una calidad visual altísima para buscar el próximo bombazo como 'Kimetsu no Yaiba'. Además, hay una gran escasez de animadores y los estudios cada vez tiran más de freelancers extranjeros, con lo que se elige muy bien qué tipo de proyectos se desarrollan y dónde se centran los esfuerzos.

También se pueden haber apilado una serie de circunstancias, como que Studio Arms, uno de los estudios estrella para los fans de ecchi, tuviera que echar el cierre por bancarrota... Ejemplificando que efectivamente, la cosa no salía tan rentable. Y, por otro lado, que ahora los estudios son más cuidadosos con lo que producen de cara a su distribución en Occidente.

¿Adiós para siempre?

En realidad, no. No creo que los animes ecchi vayan a desaparecer, porque al final tienen su público, siempre va a haber demanda y creo que sería un error censurar o eliminar automáticamente todos los contenidos subidos de tono y el fanservice. Además, tenemos que tener en cuenta la cantidad de animes que no pasan por televisión y streaming y se estrenan directamente en DVD y Blu-ray, que eso es su propio berenjenal y tendríamos que ver qué cantidad de animes ecchi se van a formato físico.

Pero también creo que es cierto que más que tener animes puramente ecchi que se centren en torno al fanservice, en los últimos años lo que tenemos es cada vez más series que tienen otro enfoque como tema principal pero que además cuentan con fanservice y elementos ecchi por un tubo.

De esos que en realidad te cuelan más de un momento cargado de tensión sexual como 'My Dress-Up Darling', o que incluyen elementos bastante subidos de tono pero en clave de comedia. Y es que si nos ponemos a ello, incluso 'Dandadan', estrenado en 2024 y con una temporada nueva que se estrena este mismo verano, tiene más de un momento que se puede catalogar como "ecchi".

Porque, seamos sinceros, raro es el anime shonen que no te calza un concurso de bikinis (te miro a ti, 'Fairy Tail'), al personaje femenino en posiciones comprometidas, o tiene al protagonista rodeado de su propio harén. Y es que sin ir más lejos, ahí tenemos los remakes recientes de 'Urusei Yatsura', y 'Ranma 1/2', aunque este último relajó muchísimo el fanservice frente a la serie original, que se estrenaron en 2022 y 2024.

Bastard!! Heavy Metal Dark Fantasy

Y tampoco creo que se trate de un tema de censura ni puritanismo, como decía más arriba. Porque precisamente el streaming ha dado cabida a ciertos animes mucho más explícitos que antes no se podían estrenar fácilmente en televisión pero que ahora han encontrado su hueco en las plataformas. No nos vale la excusa de "es que esto hoy en día no se podría hacer mimimi", porque ahí tenemos 'Bastard!' en Netflix, radiante y salvaje como unas castañuelas en llamas.

Puede que simplemente se trate de una moda. Al igual que los animes de mechas van y vienen y esta parece la era de los animes isekai, con decenas de series de este género estrenándose cada temporada. La industria sigue sus propias modas y tendencias, y puede que el ecchi simplemente se haya quedado desfasado en los últimos diez años... Pero quizás dentro de diez estemos con otra cantinela.

