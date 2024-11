El anime es machista, y promueve estereotipos de género y violencia contra mujeres y niñas. Lo dice un nuevo informe de la ONU que pone fina a la industria

A ver, no es ningún secreto que muchos mangas y animes hay que cogerlos con pinzas, guantes, e incluso un traje de protección nuclear. Especialmente por los estereotipos sexistas que aún en 2024 seguimos encontrando en muchas series, y en un reporte de Naciones Unidas han explorado a conciencia los efectos de la industria del manga, anime y videojuegos japoneses.

El agua moja

Según reporta AnimeHunch, desde Naciones Unidas han ido revisando el progreso de Japón para implementar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue aprobada en 1979 y en realidad entró en vigor en 1981.

El problema ha venido porque, aunque ha habido progreso, el reporte de la ONU señala que los estereotipos de género siguen siendo un problema, y que son uno de los motivos que más violencia causan contra las mujeres. Y que, por desgracia, medios como el anime, el manga y los videojuegos, contribuyen a mantener vivos estos estereotipos machistas.

Específicamente, el anime "podría contribuir potencialmente a la violencia basada en el género u orientación sexual contra las mujeres y las niñas", ya que ayuda a normalizar muchas conductas que a veces también se disfrazan como bromas o se ve como lo más corriente del mundo. Desde la ONU recomiendan a Japón tomar medidas legales y crear programas para supervisar la producción y distribución de este tipo de contenidos.

Y, en especial, también se sugiere que se revise y se preste más atención a los estereotipos relacionados con las mujeres y niñas de minorías raciales, como las Ainu, Burakumin, Zainichi o coreanas.

Esto no es nada nuevo, y ya en 2016 un comité de la ONU llegó a una conclusión muy similar sobre los estereotipos y la violencia en el mundo del anime y el manga. Y, claro, en algunos sectores la crítica no ha sentado muy bien. El político Taro Yamada ha criticado el informe de Naciones Unidas, alegando que la declaración del comité no tienen fundamento y que infringe la libertad de expresión.

¿Significa ahora que de repente la industria del anime se va a autocensurar y volver unos "Flanders" o como quiera que los llamemos cada vez que alguien dice que algo es machista? No. Si la manera en la que el anime y el manga retrata a las mujeres, las cosifica e incluso sexualiza a menores de edad ya lleva criticándose décadas y no va a cambiar nada de la noche a la mañana.

Este estudio de la ONU es un granito más en una montaña que ya nos conocemos todos, y que no se reduce a nuestros animes favoritos ni a las series más grandes que mejor se conocen fuera de Japón. Sino también a la cantidad de contenidos que ni siquiera llegan a salir del país.

Sí que es cierto que la representación de las mujeres y las niñas en el anime ha mejorado infinitamente en los últimos años, mejorando la manera en la que los personajes femeninos son representados, respetados y cómo contribuyen a las historias en las que aparecen.

Pero es un proceso largo y lento en el que se va trabajando poco a poco, y hay que entender que lo que era aceptable hace 20 o 30 o 40 años... En realidad tampoco significaba que fuera correcto, y quizás va siendo hora de prestar más atención y dejar de caer en las mismas sandeces.

En Espinof | Los mejores animes de 2024... por ahora

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal