"Da demasiado miedo". La película de dinosaurios que Steven Spielberg exigió cambiar 5 años antes del estreno de 'Parque Jurásico'

Creo que nadie puede poner en duda el hecho de que 'Parque Jurásico' es la primera película que viene a la mente de cualquier espectador cuando se habla de dinosaurios. Sin embargo, ni siquiera es la primera en la que participó Steven Spielberg, ya que 5 años antes fue uno de los productores de la también mítica 'En busca del valle encantado'.

La película dirigida por Don Bluth fue un enorme éxito en 1988, logrando unos ingresos mundiales de 84 millones de dólares frente a un presupuesto de 12. En condiciones normales, eso habría impulsado una secuela de inmediato, pero lo cierto es que 'En busca del valle encantado II: Aventuras en el Gran Valle' no se estrenó hasta 1994, al año siguiente del lanzamiento de 'Parque Jurásico'.

"No quieres eso"

De hecho, 'En busca del valle encantado II: Aventuras en el Gran Valle' es la primera entrega de la saga que apostó por ser un musical y también la que inició una andadura de estrenos directos a vídeo que se mantendría con todas las demás secuelas. Bluth no participó de forma alguna y Spielberg tampoco estuvo vinculado a ella a través de Amblin.

Tan descarado es que su existencia se debe al éxito de 'Parque Jurásico' que se anunció que se trabajaba en ella en julio de 1993, justo al mes siguiente del estreno en cines de la película dirigida por Spielberg. El cineasta nunca se ha pronunciado al respecto, pero es bastante evidente que no quedó nada contento con esa decisión tomada por Universal.

Eso sí, Spielberg sí tuvo una implicación bastante importante en 'En busca del valle encantado, pues tuvo la oportunidad de ver un primer montaje de la misma varios meses antes de su estreno en cines. Su conclusión fue rotunda: la película no iba a funcionar así, exigiendo cambios a Bluth, tal y como recoge el libro 'The Animated Films of Don Bluth':

Da demasiado miedo. Tendremos niños llorando en el vestíbulo y muchos padres enfadados. No quieres eso.

El resultado fue que se eliminaron muchas escenas ya completamente acabadas, lo cual llevó a que la duración de 'En busca del valle encantado' apenas pase de los 60 minutos de duración y también a que haya algún que otro error de continuidad.

