Antes de 'Jurassic Park', Steven Spielberg y George Lucas nos trajeron esta película de dinosaurios que traumatizó la infancia de muchos niños, y la puedes ver en streaming

Las minucias que levantan polémicas ahora en películas de animación se quedan en nada al lado de muchas de las cintas animadas que vimos en nuestra infancia. 'En busca del valle encantado' tuvo alguna escena especialmente oscura, aunque también es una estupenda aventura jurásica y la podéis ver en Filmin.

Si continuamos juntos...

Piecito es un pequeño dinosaurio que se ve separado de su familia tras el ataque de un "dentiagudo". A partir de entonces, el "cuellilargo" inicia un viaje en busca del Gran Valle del que siempre le habló su madre pero no lo hará solo, ya que irá haciendo amigos a lo largo del camino.

'En busca del valle encantado' ('The Land Before Time', 1988) es una película de animación de 66 minutos de duración y dirigida por Don Bluth ('Pulgarcita'), con Steven Spielberg y George Lucas como productores ejecutivos.

Fue una gran sorpresa en taquilla, donde consiguió 84 millones de dólares, frente a los 12 millones que había costado. Su buena acogida propició el inicio de una franquicia que a día de hoy suma 14 entregas, la más reciente de 2016, además de una serie de TV. Eso sí, solo la primera se estrenó en cines, las secuelas fueron directas a vídeo.

La cinta que nos ocupa tiene todo lo necesario para ser una gran aventura para todos los públicos, empezando por el grupo principal de personajes, cada uno con su personalidad, sus limitaciones y su forma de hablar ("¡Sí, sí, sí").

Lo bonito de este elenco es que no solo resulta entrañable por sus peculiaridades, sino que sirve para simbolizar en el argumento uno de los temas principales de la película: la unión hace la fuerza y son precisamente nuestras diferencias las que nos acercan los unos a los otros.

Al principio de la historia, Cera rechaza la amistad de Piecito porque cada dinosaurio se junto solo con los de su especie. Sin embargo, cuando se produce el terremoto que los separa de los demás, no llegarán muy lejos a ninguna parte si no se apoyan y sacan lo mejor de cada uno.

Ese mensaje atemporal es el corazón de la película y ha envejecido extraordinariamente bien (ahora es incluso más necesario, me atrevería a decir). Además, el guion acierta al mostrarlos como lo que son: niños que todavía están aprendiendo a superar sus propios miedos.

Ahora bien, no es de extrañar que a más de un niño le resultara inquietante cierto momento (ríete tú de Mufasa), porque ya sabemos que las cintas de animación estaban un poquito obsesionadas con el tópico de matar a uno de los progenitores (o a los dos, según la película).

A pesar de que las secuelas sí que fueron musicales (e incluso se llegó a editar en VHS y DVD un recopilatorio de las canciones más destacadas), en esta primera pesa más el drama y la aventura. Lo que sí que tenemos es la canción de 'If We Hold on Together' como colofón final, interpretada nada más y nada menos que por Diana Ross.

En definitiva, 'En busca del valle encantado' es una encantadora aventura que, pese a tener un momento concreto bastante oscuro, sigue emocionando y funcionando como un gran entretenimiento familiar, gracias a sus entrañables personajes y su mensaje universal (chiste horrible involuntario, lo prometo) .

Ahora que acaba de llegar recientemente a streaming, es un buen momento también para descubrirla o volver a disfrutarla, y reivindicar que alguna plataforma (ejem, SkyShowtime) se anime a incorporar el resto de entregas de la saga.

En Espinof | Las mejores películas de animación de todos los tiempos