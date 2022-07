Los Minions y otras 9 sagas de películas animadas muy divertidas para ver en streaming

Con 'Minions: el origen de Gru' triunfando en cartelera, tenemos un ejemplo perfecto de que, y más de cara al verano, triunfan las pelis desenfadadas en las que dan un mayor protagonismo al humor. Os traemos varias sagas animadas perfectas para combatir esos momentos de calor veraniego en los que solo te quieres tirar en el sofá y echarte unas risas con personajes entrañables. Disfrutables para niños y mayores.

'Gru, mi villano favorito' y 'Los Minions'

Si las ocurrencias de estos pequeñajos amarillos y su mini jefe os sacaron la sonrisa y aún no os habéis atrevido con el resto de la saga, no os podéis perder el plan malvado de este villano en el que se terminan cruzando tres niñas adorables. La trilogía tiene más azúcar que su spin-off pero es igualmente disfrutable y, por supuesto, tenemos a los Minions para aportar el punto gamberro.

'Hotel Transylvania'

Para sagas familiares, esta tetralogía de monstruos clásicos. Drácula lleva aquí un hotel de criaturas sobrenaturales pero su principal problema no es otro que afrontar que su hija ya se ha hecho mayor, cuando empieza a interesarse por un nuevo huésped que resulta ser un humano. La cuarta es la más floja y el doblaje no es el mejor, no obstante, las bromas monstruosas y disparatadas hacen que cada secuela sea entretenimiento garantizado.

'Trolls'

Una de las sorpresas animadas de los últimos años es esta adaptación de los míticos muñecos trolls. Aquí nos los presentan como unas criaturitas brillantes y dicharacheras, que se pasan el día cantando. Su rutina se verá afectada cuando entren en escena los Bergens, unos malvados monstruos que agitarán su tranquilo día a día. Tanto la primera como la segunda son películas optimistas, que transmiten buen rollo, sorprendentemente autoconscientes y, encima, musicales.

'¡Canta!'

Si hablamos de musicales no podemos olvidar otro de los éxitos inesperados entre la animación. Un simpático koala quiere salvar su teatro y buscará a los más talentosos para hacer un espectáculo musical: Rosita, una ama de casa cuyo sueño ha sido siempre la música, Ash, una puercoespín apasionada del punk, Meena, una tímida elefanta que canta como los ángeles... 'American Idol' pero con animalitos.

Tenéis la 1 y [la 2](: https://ver.movistarplus.es/ficha/-canta-2?id=2049876 ) en Movistar+

'Ice Age'

Una de las sagas animadas más longevas, que acumula ya seis películas. Todo comenzó con un mamut, un perezoso y un diente de sable ocupándose de un niño perdido en plena Edad de Hielo y desde entonces han corrido mil aventuras más. La incorporación de nuevos y divertidísimos personajes hacen que siga mereciendo la pena más allá de sus dos primeras entregas, las más redondas de la saga.

'Los Croods'

De tiempos remotos va la cosa. Esta simpática familia de trogloditas está compuesta por personajes a cada cual más variopinto e intenta sobrevivir a los peligros de sus tiempos, ya sean las imposibles bestias que se encuentran en el camino o a los conflictos familiares de las diferencias generacionales.

'La oveja Shaun'

No podía faltar algo de stop motion y menos esta joyita de la factoría Aardman. Esta pandilla de ovejas se enfrenta a la gran ciudad en su primera entrega y entra en contacto con una traviesa alienígena en la segunda. Los niños disfrutarán con sus divertidas bromas visuales slapstick mientras que los adultos adorarán los constantes guiños cinéfilos al cine mudo y de ciencia ficción respectivamente.

Tenéis la 1 en HBO Max y la 2 en Rakuten TV

'Lilo & Stitch'

Nunca es mal momento para reivindicar que esta saga es mucho más que carne de merchandising. En la preciosa primera película conocíamos a Lilo, una niña huérfana a cargo de su hermana mayor, y su improbable historia de amistad con Stitch, un buscado extraterrestre que sabe perfectamente lo que es sentirse solo en el mundo. Podemos quedarnos ahí sin problema pero es que sus protagonistas son tan divertidos que es un placer seguir sus aventuras en las distintas secuelas.

'Doraemon'

Evidentemente, si hablamos de sagas extralargas no podría faltar uno de los personajes más exitosos del anime. El gato cósmico que intenta ayudar al torpe de Nobita con sus inventos tiene una prolífica carrera cinematográfica de 44 películas, algunas de las cuales se pueden ver en streaming. Al igual que los capítulos de la serie, la gran mayoría son autoconclusivas por lo que podéis verlas en el orden que queráis y las disfrutaréis igualmente.

'La Familia Addams'

Cerramos con una de las reinvenciones mas divertidas de los últimos años. La primera película supo coger ese humor tan creepie de las versiones anteriores de los Addams, esa familia tan siniestra que no se avergüenza de serlo, y llevarlo a la animación. Otro cúmulo de referencias cinéfilas que arrancan la carcajada con facilidad.