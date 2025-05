El doble rasero de Sarah Michelle Gellar. La actriz quiere volver en 'Scream 7' pero se niega a hacerlo en la nueva 'Sé lo que hicisteis el último verano'

Sarah Michelle Gellar ha iniciado una pequeña campaña para que la saga 'Scream' vuelva a contar con ella pese a que el personaje que interpretó en la segunda entrega fallecía a manos de Ghostface. Curiosamente, la actriz también usa esa excusa para negarse a volver en el caso de la tardía secuela de 'Sé lo que hicisteis el último verano' que se estrena este mismo verano. ¿Su excusa? Que su personaje murió en la primera entrega.

"Estoy esperando mi llamada"

La también protagonista de 'Buffy, cazavampiros' ha afirmado en una entrevista concedida a ET que "intenté entrar en 'Scream 7', pero nadie me quiso. Están trayendo a todo el mundo de vuelta y yo sigo pensando que van a llamarme. Nunca me llamaron". Y eso es algo que la actriz no termina de entender:

Escena de 'Scream 2'

Hay mucha gente que murió en las películas de 'Scream' que está de vuelta. Skeet Ulrich, Matthew Lillard. Sólo quiero decir que estoy esperando mi llamada.

De hecho, Gellar incluso se olvida de que David Arquette y Scott Foley también van a salir en 'Scream 7' pese a que sus personajes ya fallecieron. Sin embargo, hay un detalle primordial que la actriz no tiene en cuenta sobre Cici, el personaje que interpretó en 'Scream 2': no tenía ningún tipo de relación con Sidney Prescott o con los personajes principales de la saga, por lo que su regreso no tendría el más mínimo impacto dramático en ella. No puede decirse lo mismo de los actores que sí vuelven para la séptima entrega.

Lo curioso es que 'Scream 2' se estrenó en 1997, mismo año en el que pudimos ver a Gellar dando vida a Helen Shivers en 'Sé lo que hicisteis el último verano'. Ahí su personaje sí que tenía una relación muy estrecha con los protagonistas, pero ella acababa siendo una de las víctimas de Benjamin Willis. A eso se agarró la actriz el año pasado para decir que "estoy muerta" y descartar su regreso. Eso sí, ella misma bromea con qué tiene un puesto de trabajo no oficial en ella:

Escena de 'Sé lo que hicisteis el último verano

Mi mejor amiga, Jennifer Kaytlin Robinson, va a dirigirla, por lo que siempre bromeamos con que tengo un trabajo no oficial, que es que soy la continuidad. Así que soy la que siempre le dice: "Bueno, eso pasaría, o eso no pasaría con esos personajes", así que tengo una especie de título de trabajo no oficial.

La nueva entrega de 'Sé lo que hicisteis el último' se estrena el próximo 18 de julio de 2025, mientras que para poder ver 'Scream 7' tendremos que esperar hasta el 27 de febrero de 2026.

