Este actor que interpretó a un psicópata hizo tan bien su papel, que su actuación lo alejó de una película de Kubrick

En la historia del cine hay anécdotas tan locas que parecen sacadas de una película, y una de las más curiosas tiene que ver con un actor con fama de interpretar personajes totalmente psicópatas que, de hecho, terminó asustando a Stanley Kubrick tanto que éste canceló su audición para una de sus películas más icónicas.

La historia se remonta a la preproducción de 'La chaqueta metálica', el clásico bélico de Kubrick estrenado en 1987, cuando el director estaba buscando al actor perfecto para uno de los papeles más duros del filme, poniendo la mirada en Bill McKinney.

McKinney ya tenía reputación de sobra por su trabajo en 'Defensa' ('Deliverance'), la película de 1972 dirigida por John Boorman, donde interpretó a un montañés salvaje cuya perturbadora presencia en pantalla dejó huella entre críticos y espectadores por igual. Esa escena, a ojos de Kubrick, fue nada menos que "la más aterradora jamás filmada", según se recoge en crónicas sobre el rodaje.

Todo parecía encajar cuando Kubrick consideró a McKinney para el papel del instructor militar en 'La chaqueta metálica', un personaje que debía transmitir dureza, crueldad y una presencia casi intimidatoria en cada plano. El director estaba decidido a probarlo y McKinney incluso tenía los billetes comprados para volar desde Los Ángeles hasta Londres, donde iba a realizar la audición formal para la película.

"Kubrick no soportaba verlo; ¡tenía demasiado miedo!"

Sobre esta anécdota, el director Boorman cuenta que "Stanley Kubrick quería que Bill McKinney interpretara al Sargento Instructor. Kubrick me llamó y me preguntó: '¿Cómo es Bill McKinney?'. Le dije que era un actor muy bueno y un tipo encantador. Y Kubrick dijo [con tono escéptico]: 'Vamos, es la escena más aterradora jamás rodada y ese tipo debe ser una persona horrible'. Bill me contó después que estaba en el aeropuerto de Los Ángeles a punto de llegar a Londres y recibió un mensaje de Kubrick para que cancelara. Le habían pagado todo, pero Kubrick no soportaba verlo; ¡tenía demasiado miedo!"

Lo más llamativo de todo es la contradicción entre la carrera de McKinney y la percepción que generaba en algunos directores: un tipo con fama de interpretar a personajes aterradores que llegó a ser demasiado para el propio Stanley Kubrick.

Foto de ar.inspiredpencil.com

En Espinof | Lo que empezó como un papel menor acabó siendo leyenda: este actor improvisó 150 páginas de insultos y redefinió la icónica película de Stanley Kubrick

En Espinof | Stanley Kubrick se puso tras la cámara en una épica cinta de la antigua Roma, sin embargo, el Óscar que ganó por su trabajo se lo dieron a otro



