Stanley Kubrick se puso tras la cámara en una épica cinta de la antigua Roma, sin embargo, el Óscar que ganó por su trabajo se lo dieron a otro

En el Hollywood de los años 60, cuando las superproducciones históricas eran la norma y los decorados colosales competían con la televisión por captar la atención del público, un joven Stanley Kubrick se abrió paso entre los gigantes del sistema con una ambición poco común: controlar cada fotograma de la película que dirigía.

Lo que no todo el mundo sabe es que, en 'Espartaco' (1960), el cineasta llevó esa obsesión al extremo, hasta el punto de arrebatar literalmente la cámara al director de fotografía para filmar él mismo las escenas que consideraba cruciales.

Lo curioso de esta producción es que, aunque Kubrick era oficialmente el director y no el director de fotografía, durante el rodaje intervino tan activamente tras la cámara que según diversos testimonios acabó prácticamente asumiendo el puesto del operador de cámara, mientras que el acreditado director de fotografía, Russell Metty, aparece como el galardonado en los premios de la industria.

Kubrick llegó al proyecto cuando el productor y estrella Kirk Douglas decidió apartar al director inicial tras las primeras semanas. El guion partía de la novela de Howard Fast, fue escrito por Dalton Trumbo, y planteaba un gran espectáculo épico con todos los ingredientes típicos del Hollywood de sobremesa: miles de extras, enormes decorados y batallas en 70 mm.

Durante el rodaje Kubrick, acostumbrado a tener un control casi obsesivo, comenzó a involucrarse en las decisiones de iluminación, composición, movimientos de cámara y montaje de los planos, algo que empezó a colmar la paciencia del director de fotografía Metty.

De hecho, Metty protestó ante los productores por la intromisión de Kubrick en su trabajo, a lo que Kubrick respondió con una acción impulsiva: tomó también la cámara para hacerse cargo de la fotografía.

Un galardón inmerecido

Y esto nos lleva al curioso episodio del premio: en los Oscars de 1961 la película ganó, entre otros galardones, el de Mejor Fotografía en color, y el ganador oficial fue Russell Metty.

Aunque él estaba acreditado como director de fotografía, buena parte del trabajo de cámara en la película fue realizada directamente por Kubrick, quien para esta película fue a la vez una oportunidad enorme y un estorbo: cumplió con el espectáculo imperante en Hollywood, pero más adelante él confesó que no estaba totalmente satisfecho con el resultado, sintiendo que no tenía el control absoluto habitual de sus proyectos.

En definitiva, la historia de Spartacus deja una curiosa doble lectura: por un lado, la cinta es un éxito memorable de la Roma clásica en pantalla; por otro, un capítulo poco habitual en la filmografía de Kubrick donde, aunque él ejerció un mando visual casi directo, no se le asignó el reconocimiento del premio al que por muchos méritos podría aspirar.

