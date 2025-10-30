Aquellos puñetazos épicos en 'Troya' no fueron solo actuación: Brad Pitt y Eric Bana pagaron factura por cada golpe, literalmente

Quienes gustamos de las películas de época o que retratan la época de la antigua Roma, no podemos olvidar que el enfrentamiento entre Aquiles y Héctor en 'Troya' es uno de esos momentos que se recuerdan al instante con sólo mencionar la película.

Pero lo que muchos espectadores no saben es que ese combate épico entre Brad Pitt y Eric Bana no fue sólo coreografía perfecta y cámaras rodando: los dos actores decidieron rodar sin dobles para esa secuencia y, para ponerle un extra de seriedad (o de divertimento) al asunto, acordaron una apuesta clara: quien diera un golpe accidental al otro tendría que pagarlo.

Cuando comenzaron a filmar la famosa secuencia, Pitt y Bana convinieron que cada golpe leve que uno le diera al otro por error costaría 50 dólares, y cada golpe más fuerte, uno que de verdad metiera cara, costaría 100 dólares. Además, lo más llamativo: al final del rodaje de esa escena de seis días, Pitt había acumulado una factura de 750 dólares a favor de Bana, mientras que éste no le debía ni un céntimo.

Una deuda de golpes es una deuda de honor

La razón por la que Pitt acabó pagando es sencilla: aunque su personaje Aquiles se ve superior en la pantalla, en los ensayos y el rodaje la dinámica fue distinta. Bana, que interpreta a Héctor, se defendía mucho más, tenía que reaccionar, retroceder, aguantar los golpes mientras Pitt lanzaba ofensivas más agresivas.

Lo que está claro es que ese duelo de espada, escudo y furia no sólo generó una secuencia memorable en cine, sino que entre bambalinas se tradujo en un pacto curioso entre compañeros. Al elegir rodar sin dobles y con apuestas personales, Pitt y Bana elevaron el riesgo, lo que al final se tradujo en una escena más real y más auténtica para la cámara.

Ahora, cuando veas esa pelea en la película, piensa que no sólo estás viendo actuación, sino un pacto tácito de honor y billetes que motivó a los actores a darlo todo. Y que al final, Aquiles pudo ganar la batalla… pero perdió la apuesta.

