Ni George Lucas lo vio venir: la emoción de la banda sonora antes del estreno de 'Star Wars' hizo que John Williams, sin proponérselo, hiciera un gran spóiler

Antes de que las luces de los cines se apagaran y los sables láser volvieran a encenderse tras más de una década de espera, para el estreno de una cinta de 'Star Wars' ya se había filtrado un secreto que ningún fan de la saga dirigida por George Lucas esperaba conocer tan pronto, uno que no vino de una entrevista, ni de un tráiler mal editado, ni de una filtración en Internet, sino de un lugar mucho más insospechado: la música.

Desde las sombras de un universo en expansión, cuando el estreno de 'Star Wars: Episodio I: Amenaza fantasma' estaba a la vuelta de la esquina, ya había una pista musical que nos lo contaba todo. Un detalle que pasó casi por alto pero que, para los fans más atentos, suponía un spoiler consciente: el genial compositor John Williams había lanzado la banda sonora antes de que se viera la película, y en esa pista aparecía un título que casi gritaba "algo va a pasar".

Como parte de la celebración del día de 'Star Wars' en mayo de 1999, a Sony se le ocurrió como un buen gesto para los fans, poner a su disposición la banda sonora de 'La amenaza fantasma', un lanzamiento que generó una gran expectativa previo al estreno de la película en el cine, ya que podrían escuchar la música, hojear el material del CD y ver los títulos de las pistas… un error garrafal que los fans no perdonaron.

El spoiler masivo de Williams

En la lista de canciones, cuyo equipo musical de Williams y de Sony diseñaron para que estuviera lista tanto para la promoción como para la película, sin querer, se coló un spoiler en el listado de temas: "Death Warrant for Qui-Gon and Obi-Wan" fue una gran sorpresa para los fans.

Si conoces un poco a estos personajes o recuerdas la película es un desliz que tiene un doble sabor: por un lado es fascinante pensar que la música pueda revelar detalles importantes de la trama; y por otro lado, te hace mirar con recelo los álbumes de bandas sonoras por si estás a punto de ver algo nuevo y no quieres saber demasiado.

A pesar de este detalle el estreno no se vio arruinado: la sorpresa visual, la estética, la galaxia, los Sith, los Jedi… todo lo demás seguía siendo novedad. Pero es un curioso ejemplo de cómo un mínimo pormenor en el nombre de una pista puede revelar más de lo que se pretende. Y en un mundo donde todo se rumorea, se filtra, se anticipa… resulta que incluso la música puede convertirse en spoiler.

