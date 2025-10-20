"Es lo que hay, te rindes". George Lucas se resigna ante el 'Star Wars' de Disney y afirma que ha pasado página de manera definitiva

Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Hace ya 13 años que George Lucas se embolsó 4050 millones de dólares a cambio de darle todos los derechos de 'Star Wars' a Disney, y, aunque tiene sus opiniones al respecto y puede dar su opinión aquí y allá, con tanta pasta gansa en el bolsillo es más fácil estar callado sobre el rumbo de tu saga. Lucas, por su parte, tampoco parece que esté por la labor de ponerse detrás de las cámaras otra vez. Al fin y al cabo, no lo ha hecho desde 2005 y ahora está centrado en otro proyecto: su propio museo.

Hasta luego, Lucas

Tal y como podemos leer en el Wall Street Journal, Lucas no quiere que este museo, The Lucas Museum of Narrative Art, sea conocido como "el museo de Star Wars". De hecho, tal y como afirma, aunque habrá objetos de la saga, "es una galería de 33. Y lo hice a regañadientes. No quería que la gente entrara al museo y dijera '¿Dónde está Star Wars?'". Eso no va a impedir que se pueda ver un N-1 Starfighter sacado de 'La amenaza fantasma', pero no habrá mucho más dedicado a a saga galáctica. Y hay un motivo para ello.

Disney lo cogió y ha dado su visión. Eso es lo que ocurre. Por supuesto que he pasado página. A ver, tengo una vida. Estoy construyendo un museo. Un museo es más duro que hacer películas.

Y sí, claro que en el fondo de sí mismo cree que Disney no ha hecho las cosas bien. No hace falta leer mucho entre líneas para darse cuenta: "Yo era el que sabía de verdad lo que era 'Star Wars'... el que realmente conocía este mundo, porque hay muchas cosas en él. La Fuerza, por ejemplo, nadie entendía la Fuerza. Cuando empezaron otros después de que vendiera la empresa, muchas de las ideas que estaban en la película original se perdieron. Pero es lo que hay. Te rindes, te rindes".

Si estabais esperando que a sus 81 años Lucas le diera un último repaso a 'Star Wars' contratado por Disney, mucho me temo que vuestro sueño no se va a hacer realidad: el director de cine quiere dejar su legado en Los Angeles en forma de museo, y por mucho que quieras ver su visión de la saga galáctica, él ya hace tiempo que ha dejado de estar interesado. La Fuerza no es poderosa en él.

