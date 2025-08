George Lucas le quería en 'Star Wars' pero Kurt Russell prefirió hacer un western que acabó siendo un fracaso: "No me arrepiento de nada"

Kurt Russell ha tenido una sólida y longeva carrera, pero a mediados de los años 70 todavía no era la estrella en la que acabó convirtiéndose durante los 80. Eso sí, trabajaba de forma incansable y ya tenía una presencia en Hollywood más o menos consolidada.

De hecho, George Lucas estaba tan interesado en que participase en 'Star Wars' que ni siquiera estaba seguro de si lo prefería como Luke Skywalker o Han Solo. Y por ahí vino el gran problema que llevó a que Russell dejase a un lado esa galaxia muy muy lejana, a pesar de hacer las pruebas de casting, y en su lugar aceptase protagonizar un western del que hoy no se acuerda casi nadie.

"Tengo que trabajar"

Kurt Russell en 'The Quest'

El propio Kurt Russell se lo confirmó a The Daily Beast, desvelando además que tuvo una charla con George Lucas que le dejó con dudas:

"Estaba allí trabajando en Star Wars y recuerdo que un día le pregunté a George: ¿Crees que vas a contar conmigo o no? Y él me respondió: No sé en qué papel te prefiero. No sé si me gusta más que tú seas Han y este otro Skywalker, o que este otro sea Han y tú Skywalker. No lo sé."

El tiempo pasaba y Russell seguía sin una oferta en firme para participar en el proyecto que acabaría siendo la mítica 'La guerra de las galaxias', pero el actor no lo veía claro y se sintió obligado a declinar la posibilidad de conseguir cualquiera de los dos papeles que tenía en mente Lucas. ¿El motivo? Russell tenía que tomar una decisión sobre si hacía o no 'The Quest', un western televisivo donde querían contar con él.

El actor comentó al respecto en USA Today que la falta de una respuesta definitiva por parte de Lucas le llevó a dar el sí definitivo al canal televisivo ABC: "Tengo que trabajar, así que hice el western". Eso cerró de forma definitiva las puertas para que se convirtiese en uno de los grandes protagonistas de 'Star Wars', por suerte para Harrison Ford o Mark Hamill. Y lo peor de todo para Russell es que la serie que hizo fracasó y fue rápidamente cancelada.

'The Quest' se estrenó el 22 de septiembre de 1976 y para diciembre de ese mismo año ya estaba cancelada por bajas audiencias. De hecho, solamente llegaron a emitirse 11 de los 15 episodios y hoy está muy olvidada. Por su parte, el Episodio IV de Star Wars, 'Una nueva esperanza', llegó a los cines el 25 de mayo de 1977 y destronó a 'Tiburón' para convertirse en la película más taquillera de la historia por aquel entonces.

Sin embargo, Kurt Russell no se lamenta para nada de lo sucedido, tal y como él mismo destacó en Vanity Fair:

"No me arrepiento de nada. Como actor, no puedes obsesionarte con esas cosas o te volverás loco. Las cosas pasan por algo y estoy contento con cómo ha ido mi carrera. Mi vida y mi carrera podrían haber sido diferentes, para bien o para mal, si hubiera hecho Star Wars , pero no puedes centrarte en ello. Sigues adelante."

Kurt Russell en '1997: Rescate en Nueva York'

Curiosamente, fue otra película de ciencia ficción la que hizo que su carrera despegase de forma definitiva ya que en 1981 dio vida al mítico Snake Plissken en '1997. Rescate en Nueva York'. Kurt Russell ya había colaborado con su director John Carpenter dos años antes en el telefilm 'Elvis', pero fue aquí cuando su imagen cambió para siempre.

A día de hoy, Russell no ha participado en la saga 'Star Wars' pero sí ha trabajado en otra franquicia de ciencia ficción de Disney: 'Guardianes de la Galaxia'. Concretamente, el actor dio vida a Ego, el padre de Star-Lord en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2'.

