'28 años después: El templo de los huesos' no se ha estrenado aún pero Sony ya prepara otra secuela más. El regreso de Cillian Murphy a la saga de terror está cerca

El universo de '28 días después' sigue expandiéndose y Sony no quiere desaprovechar el enorme impulso que la franquicia ha recuperado con las recientes proyecciones de '28 años después: El templo de los huesos'.

La respuesta del público ha sido tan entusiasta que el estudio ya ha dado luz verde a una tercera película, incluso antes del estreno oficial de la segunda entrega. Con Nia DaCosta situando de nuevo el listón muy alto para el próximo director en coger el testigo y con rumores que apuntan al regreso de una de las figuras clave de la saga.

Nueva era para los infectados

Sony seguirá adelante con la tercera película de '28 años después' tras la reacción de los fans en las recientes proyecciones de la película '28 años después: El templo de los huesos', que se estrena el 16 de enero de 2026. La tercera película de la trilogía aún no tiene título, pero el estudio parece dispuesto a aprovechar al máximo el tirón que tiene esta historia de supervivencia.

Además, se rumorea que Cillian Murphy, protagonista de '28 días después' y que además volverá a participar en 'El templo de los huesos', está en conversaciones para volver junto al guionista de la franquicia, Alex Garland, que ya está escribiendo la tercera parte. Murphy vuelve también como productor ejecutivo en las dos primeras entregas de esta nueva trilogía, reforzando su vínculo con una saga que marcó un antes y un después en el cine de terror moderno.

Cuando Sony obtuvo los derechos de la trilogía, tenía la opción de rodar la tercera película, pero esperó para darle luz verde. En lugar de ello, optó por rodar las dos primeras partes de forma consecutiva: la primera con el regreso de Danny Boyle a la dirección y la segunda con Nia DaCosta.

'28 años después' se estrenó con 30 millones de dólares en junio, uno de los mejores estrenos del año para una película de terror y ha terminado con una recaudación de 151,3 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la más taquillera de toda la franquicia.

