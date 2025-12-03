'28 años después: El templo de los huesos' promete poner patas arriba el universo de Danny Boyle con un nuevo tráiler espectacular

De igual modo que, después del teaser, siempre llega el tráiler, tras '28 años después' llega 'El templo de los huesos'. La continuación del bombazo con el que Danny Boyle dio paso a una nueva trilogía cargada de infectados y supervivencia —y con el que polarizó a más no poder al público— está a poco más de un mes de llegar a nuestras pantallas, y el nuevo avance con el que calienta motores no podría tener mejor pinta.

Intensidad asegurada

Desde luego, un vistazo al par de minutos que puedes ver sobre estas líneas deja claro que, a nivel formal, nos espera una aproximación mucho más ortodoxa por parte de Nia DaCosta, que se ganó la confianza del fandom del terror con su más que solvente reinterpretación de 'Candyman' para, después, pegarse un buen castañazo en su epopeya superheróica con 'The Marvels' y volver a despuntar con 'Hedda', estrenada este 2025.

Trayectorias profesionales aparte, contar con un libreto escrito por Alex Garland, padre de cinta original y una de las grandes voces de la ficción contemporánea —ya sea tras el teclado o tras las cámaras—, invita a confiar plenamente en una ampliación del universo que hará chocar todas las piezas que se colocaron sobre el tablero en su predecesora, incluyendo al infame Jimmy Crystal de Jack O'Connell y su banda de coloridos karatekas inspirados por uno de los grandes monstruos del Reino Unido.

Para hacernos una idea de lo que nos espera, nada mejor que echar un ojo a la sinopsis oficial:

"En la continuación de esta épica historia, el Dr. Kelson se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike con Jimmy Crystal se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. En el mundo de ‘El templo de los huesos’, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora".

'28 años después: El templo de los huesos' llegará a nuestros cines el 16 de enero de 2026 de la mano de un reparto espectacular en el que, además del mencionado O'Connell, repiten Ralph Fiennes, Emma Laird, Alfie Williams o Chi Lewis-Parry como un Alfa que promete tener aún más protagonismo —y al que, espero, tapen un poco, porque termina distrayendo—. Tremendas las ganas de echarle el guante.

