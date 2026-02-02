Apenas nos acabamos de despedir de ellos y la pandilla de 'Stranger Things' ya está de vuelta. Netflix desvela el tráiler y fecha de estreno de su spin-off animado

Desde Netflix parece que no están dispuestos a que nos olvidemos de 'Stranger Things' tras el pomposo final de su gran fenómeno global. Y es que apenas un mes después del estreno del último episodio de la serie, la plataforma acaba de desvelar el tráiler y la fecha de estreno de su spin-off animado 'Relatos del 85'.

Con una pinta que si me dicen que es IA me lo creo, los hermanos Duffer y Shawn Levy se han puesto manos a la obra junto a Eric Robles para realizar esta serie que sirve de puente entre las temporadas 2 y 3 y que reunirá a la pandilla (con un giro, según la información oficial) en lo que parece que algo sobrevivió al Otro Lado.

Eso sí, me temo que los que esperabais volver a oír a los actores dando voces a sus personajes, tenemos toda una renovación del reparto. De esta manera, Luca Diaz, Brooklyn Davey Norstedt, Braxton Quinney, Elisha Williams, Ben Plessala y Jolie Hoang-Rappaport darán voz, respectivamente, a Mike, Once, Dustin, Lucas, Will y Max.

Algo que, si bien es bastante lógico teniendo en cuenta que a la mayoría del joven reparto original les ha cambiado la voz, es verdad que casi hubiera preferido que se hubieran doblado a sí mismos al igual que pasa con otras series animadas como '¿Qué pasaría si...?'

No es el único cambio respecto a la serie original, ya que desde Netflix describen 'Stranger Things: Relatos del '85' como pensada para una audiencia más amplia, con un tono más "para todos los públicos". El resultado lo veremos el 23 de abril, fecha de su estreno en Netflix.

