El final de 'Stranger Things', explicado. Quién muere en la épica batalla contra Vecna y qué futuro les espera a los protagonistas de la serie de Netflix

Ha llegado el final. 'Stranger Things' ha terminado y, con ella, se ha cerrado uno de los universos televisivos más influyentes de la última década. El episodio final de la quinta temporada plantea un último y desesperado plan: acabar definitivamente con Vecna y destruir el Mundo del Revés para siempre, rompiendo el vínculo que amenaza con consumir Hawkins.

Eleven y compañía se enfrentan a su misión más peligrosa hasta ahora y se dividen en distintos frentes mientras el Abismo se cierne sobre la ciudad y los militares avanzan para recuperar el control. Entre recuerdos traumáticos, sacrificios inevitables y batallas épicas, la serie apuesta por un cierre emocional que busca hacer justicia con sus personajes y no dejarles un sabor agridulce a los fans.

A partir de aquí habrá spoilers del final de 'Stranger Things'

Última oportunidad para destruir el Mundo del Revés

El episodio divide al grupo en varias misiones simultáneas: mientras algunos escalan una torre para atacar desde lo alto, Eleven y Kali se adentran en la versión del Mundo del Revés del laboratorio de Hawkins con el objetivo de acorralar a Vecna. Al mismo tiempo, Max guía a ambas a través de los recuerdos de Henry Creel, utilizando su conexión mental para localizarlo en medio del caos que se desata dentro y fuera del Abismo.

Vecna, por su parte, mantiene a Holly y a otros niños en trance, usándolos como amplificadores de su poder para conectar definitivamente ambos mundos. Antes de llegar a él, Eleven, Max y Kali atraviesan un recuerdo ligado a la adolescencia de Joyce, una escena que funciona como guiño directo a la obra precuela 'Stranger Things: The First Shadow', aunque omite personajes clave como Patty Newby, cuya historia queda fuera del desenlace televisivo.

Mientras tanto, Nancy, Steve, Jonathan y Robin logran ingresar al Abismo tras sobrevivir al casi derrumbe de la torre. Es allí donde la cáscara del Azotamentes cobra vida, revelando que su vínculo con Vecna no es de simple control, sino una relación mucho más profunda y simbiótica de lo que se había sugerido hasta ahora.

Un recuerdo descubierto en el pozo de la mina revela el origen de todo: el joven Henry Creel se contaminó con partículas del Azotamentes tras abrir un maletín que pertenecía a un espía ruso, un detalle que 'The First Shadow' había desarrollado con mayor profundidad. Will, al presenciar este momento desde la mente de Henry, empatiza con él y le suplica que se resista, recordándole que también fue un niño manipulado por una fuerza oscura.

Sin embargo, la serie descarta cualquier redención completa para Vecna. Henry rechaza la compasión de Will y afirma que su alianza con el Azotamentes fue una elección consciente. No fue una víctima, sino un colaborador que decidió abrazar el caos, consolidando su rol como villano.

La batalla final eleva la tensión con falsas muertes y rescates de último segundo, como la caída de Steve o el momento en que Nancy queda atrapada frente al Azotamentes. Finalmente, el grupo logra debilitar a Vecna con ataques coordinados, permitiendo que Once lo enfrente dentro del vientre de la criatura. Con la ayuda de Will, El logra atravesarlo, y es Joyce quien da el golpe final, decapitando al monstruo.

Las pérdidas reales llegan después: Kali muere a causa de una herida de bala, en un cierre amargo para un personaje que nunca terminó de desarrollarse plenamente. Hopper, en cambio, logra convencer a Eleven de que su vida tiene valor, aunque el sacrificio final parece inevitable.

Tras la derrota de Vecna, los militares rodean Hawkins, obligando a Eleven a huir. Entre lágrimas, se despide de Mike antes de sacrificarse dentro del Mundo del Revés, que colapsa y explota de manera permanente. El mundo se salva, pero el precio a pagar es terrible.

En el epílogo, Hawkins intenta seguir adelante. Los personajes se gradúan, comienzan nuevas etapas y rinden homenaje a los que ya no están. En una última partida de Dragones y Mazmorras, Mike plantea una teoría esperanzadora: Eleven no habría muerto realmente, sino que fingió su sacrificio con la ayuda de Kali, usando una ilusión para escapar del control militar. La escena final muestra a Eleven contemplando un paisaje con tres cascadas, aunque queda ambiguo si se trata de una visión real o de la imaginación de Mike.

El cierre de Stranger Things apuesta por la emoción y la nostalgia, pero evita los riesgos narrativos. Es un final correcto y esperanzador, pero también resulta demasiado seguro para una serie que, durante años, se caracterizó por su capacidad de sorprendernos.

