El secreto de Margot Robbie para preparase antes de un casting es ver la audición de Rachel McAdams para 'El diario de Noa'. "Es una cuestión de compromiso"

En pleno 2026 no es necesario reivindicar la figura de una Rachel McAdams a la que, por desgracia, nunca se ha dado todo el amor y el reconocimiento que merece. No obstante, la actriz, que actualmente tiene en cartelera la divertidísima 'Send Help' —en la que hace un papelón, todo sea dicho—, tiene entre sus fans más devotos a una de las grandes estrellas de la actualidad que, además, la ha tenido como referente durante toda su carrera.

Plan de ataque

Esta no es otra que Margot Robbie, que, durante una entrevista en BBC Radio 2 con motivo de la campaña promocional de la controvertida 'Cumbres borrascosas' de Emerald Fennell, ha confesado que su ritual antes de acudir a sus audiciones consistía en ver una y otra vez la prueba de casting de McAdams para 'El diario de Noa'.

Solía ver la audición de Rachel McAdmas para El diario de Noa antes de ir a mis pruebas de casting. Es muy buena y encantadora y real auténtica en ella. Solía verla antes de ir a una audición, en plan "Ok, simplemente intenta ser tan buena como ella".

¿Hizo esta práctica ganar algún papel a Robbie? La actriz, además de dejarlo claro con su respuesta, recordó con cariño la oportunidad que tuvo de trabajar con su referente en la genial comedia romántica con viajes en el tiempo 'Una cuestión de tiempo' —valga la redundancia—, dirigida por Richard Curtis y estrenada en 2013.

Técnicamente podrías decir que cualquier papel que haya podido conseguir es gracias a ella, porque siempre veía su audición antes. Es una cuestión de compromiso. Siempre lo veía para recordarme que tienes que estar totalmente comprometida en la sala de castings. Y pude trabajar con ella en Una cuestión de tiempo. Tuve un papel pequeño y ella era la protagonista. No era nadie por aquél entonces y ella fue encantadora conmigo y mi hermano. La adoro.

Dada la química arrolladora entre McAdams y Ryan Gosling en 'El diario de Noa' y la fuerza de la interpretación de la actriz en el largometraje de un ya lejano 2004, es comprensible que Robbie estudiase con detenimiento los trucos de llevaron a la Canadiense a protagonizar uno de los dramas románticos más célebres de la historia del cine.

