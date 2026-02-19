La nueva ‘Cumbres borrascosas’ está generando revuelo, pero no es una película provocadora: es una diversión gótica que no veíamos desde el ‘Batman’ de Tim Burton

Dice mucho de cómo el mainstream cinematográfico se ha domesticado y limado de asperezas para que uno de los cineastas “provocadores” de nuestro tiempo sea Emerald Fennell. Si bien sus películas tocan temas poco cómodos como violencia contra las mujeres, divisiones de clase o deseo sexual, su aproximación no deja de estar orientada hacia un púbico mayor al que intenta entretener de paso. Pero éste, en su lugar, parece exaltarse con sus películas cada vez que se estrenan.

Pasa con el público y con la crítica, que ahora con ‘”Cumbres borrascosas”’ tiende a las reacciones hiperbólicas intentando elevar o desmontar sus ambiciones artísticas. Es cierto que la directora se mete ella misma en camisa de once varas adaptando un texto canónico con una libertad que hace lo más explicita posible (las comillas del título), y que parece buscar las cosquillas de varios espectadores. Casi parece que nos está dando calentamiento para reaccionar en redes y espacio como este de cara al próximo estreno de ‘La odisea’ de Christopher Nolan, que también traerá cola por el mero hecho de tomar decisiones.

Diversión tumultuosa en las cumbres

Fennell, como Nolan, se enfrenta a la paradoja de ser gente con una visión cinematográfica elaborada desde influencias variadas y también tener instintos comerciales. A favor de ‘”Cumbres borrascosas”’ cabe decir que logra al menos tener lo segundo, aunque pueda tambalearse en lo primero debido a que, en lugar de tener una idea compleja que elaborar, decide coger tres aspectos interesantes del libro que adapta y los eleva al once.

Lo que muchos aprecian como un problema fundamental que convierte la adaptación en un desastre, por volverla casi un folletín de bolsillo, es casi una de las cosas que vuelven a la película algo sensacional y divertido de ver. Fennell traza un tono alborotado aunque habilidoso que ambiciona ser un artefacto pulp de otra época, evocando hasta los góticos relatos de la Hammer.

Que sea una película simple en sus ideas no la hace vacía, en todo caso digerible. Todas las decisiones visuales y de montaje introducen las ambiciones de clase o la confluencia de sexo y muerte en una experiencia agitada, pero también legible. En lugar de esconder lo grotesco que se puede hayan en el material, decide elevarlo para mayor gloria de la montaña rusa. Una que intenta confluir fervor emocional y conceptos oscuros, como la toxicidad de sus protagonistas.

Si hay que pensar un referente para lo que Fennell trata de lanzar aquí, hay que retrotraerse más de tres décadas, cuando en el mainstream había voces como Tim Burton. Cuando recibió el encargo de hacer ‘Batman’, sintió el impulso de mezclar su identidad oscura con la diversión tontorrona de los cómics antiguos y la serie de televisión fenómeno. El estudio detrás de semejante empresa (curiosamente el mismo, o casi, que nos da esta ‘”Cumbres borrascosas”’) no se asustó por ello, sino que hizo esfuerzos por hacer este artefacto pulp en un éxito de público. Incluso encargar a una estrella de la música como Prince hacer un álbum a medio camino entre el complemento y la banda sonora, algo que también se repite ahora con la música que Charli XCX hace para Fennell.

Si películas de este tipo han estado en tu educación cinematográfica, queda más claro que lo de ‘”Cumbres borrascosas”’ no se mueve realmente en el terreno provocativo, sino que aspira a la apreciación e incluso diversión populista. Y es efectiva en ello, porque Fennell tiene un sentido estético bastante especial al que va atando sus inquietudes temáticas, emplea los contrastes de tono con cierto sentido y las interpretaciones están bien articuladas para sostener la empresa. Sin embargo, a estas alturas parece que es un juego en el que hay que entrar o no.

