En Lucasfilm despacharon la secuela de 'Star Wars' con Ben Solo como protagonista con una sola frase lapidaria. "Es una locura"

No son pocos precisamente los proyectos de ‘Star Wars’ que nos han llegado en los últimos años. De hecho, tantos, que una porción de los fans han dejado de tener ilusión en lo que está por venir. El clásico “lo poco gusta y lo mucho cansa”, vaya. Sin embargo, hay una película que no fue más allá y que los seguidores siguen teniendo enquistada: ‘The Hunt for Ben Solo’, que iba a dirigir Steven Soderbergh con Adam Driver como protagonista y de la que ahora hemos sabido algo más. ¿Quizá está probando las aguas por si la nueva dirección de la saga cambia de opinión?

En una galaxia muy, muy cancelada…

En una entrevista con BK Mag, el director ha afirmado que la marcha de Kathleen Kennedy no le pilló por sorpresa, además de abrirse en canal ante la rabia que le da no poder haber realizado su secuela: “Todos estábamos frustrados. Fueron dos años y medio de trabajo gratuito para mí, Adam y la guionista, Rebecca Blunt. Cuando Adam y yo hablamos sobre que él lo contara públicamente, le dije: ‘Mira, no editorialices ni especules sobre el porqué. Solo cuenta lo que pasó, porque lo único que sabemos es lo que pasó’”.

La razón que nos dieron fue: “No creemos que Ben Solo pueda estar vivo”. Y eso fue todo lo que nos dijeron. Así que no hay nada que hacer al respecto, ya sabes, excepto seguir adelante.

Y ya está, eso fue todo. Nosotros conocemos la existencia de la idea desde octubre de 2025, pero la frustración de Soderbergh lleva años acumulándose: “Me hice la película en mi cabeza, y me siento mal porque nadie más va a verla. Creí que la conversación iba a ser estrictamente práctica: ¿A dónde van, cuánto va a costar? Y tenía una respuesta realmente buena. Pero nunca llegó allí. Es una locura. Estamos muy decepcionados”.

¿La veremos algún día? El apoyo online a esta secuela, en comparación con otros proyectos menos interesantes que Disney y Lucasfilm han sacado adelante, puede hacer que Dave Filoni vuelva a llamar a Soderbergh y Driver. Al fin y al cabo, el Episodio IX es de 2019. ¡Aún no es tarde para que la Fuerza les acompañe!

