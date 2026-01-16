Comienza una nueva era en Star Wars. Este es el camino que tiene por delante la saga después de la salida de Kathleen Kennedy

Después de más de una década liderando Lucasfilm, Kathleen Kennedy deja la presidencia del estudio, marcando un cambio histórico en la franquicia de Star Wars. Bajo su liderazgo, la saga vivió éxitos de taquilla como 'El despertar de la fuerza', 'Rogue One' o 'Los últimos Jedi', y se consolidó como uno de los pilares del streaming con series como 'The Mandalorian', 'Andor' o 'Ahsoka'.

Ahora, la responsabilidad creativa recae en Dave Filoni, uno de los arquitectos de las historias animadas y live-action de la saga, y en Lynwen Brennan, que asumirá la parte operativa y de gestión. Con Kennedy pasando a producción de proyectos clave como 'The Mandalorian and Grogu' y 'Star Wars: Starfighter', la pregunta que todos nos hacemos es cómo será el futuro de Star Wars después de esto.

El futuro de la galaxia

Con el cambio de liderazgo en Lucasfilm, el foco ahora está en la nueva etapa de estrenos que marcarán el rumbo de la galaxia muy, muy lejana. El próximo gran acontecimiento cinematográfico será 'The Mandalorian and Grogu', una película que llevará a la gran pantalla las aventuras de Din Djarin y Grogu el 22 de mayo de 2026 después de haber conquistado a los espectadores en Disney+. Estará dirigida por Jon Favreau y promete conectar tramas de 'The Mandalorian', 'El libro de Boba Fett' y 'Ahsoka' en un formato más épico.

Un año después llegará 'Star Wars: Starfighter', el filme protagonizado por Ryan Gosling y dirigido por Shawn Levy, que tiene previsto estrenarse el 28 de mayo de 2027. Ambientada años después de 'El ascenso de Skywalker', esta película ofrecerá una historia completamente nueva con personajes originales, ampliando la narrativa fuera de las líneas tradicionales de la saga principal.

Además de la gran pantalla, Star Wars continuará su presencia en Disney+ con varias series importantes. Actualmente está en producción 'Star Wars: Maul - Shadow Lord', una serie animada centrada en el icónico Sith Darth Maul, con estreno previsto este año y destacan tras producciones como 'Zero Company'.

Finalmente, aunque no tienen fechas oficiales, otros proyectos en desarrollo incluyen series y películas como una posible historia centrada en Rey o la Nueva Orden Jedi, y títulos sin nombre aún en planificación que podrían ampliarse entre 2027 y más allá.

El nombramiento de Dave Filoni y Lynwen Brennan como nuevos líderes de Lucasfilm marca un cambio importante en el enfoque creativo de la saga. Con Filoni a la cabeza de la narrativa y Brennan gestionando la parte operativa, podemos esperar un equilibrio entre historias fieles al canon clásico y experimentación con nuevos personajes y formatos, tanto en cine como en streaming.

La intención es mantener la conexión con los fans de siempre mientras se atrae a nuevas audiencias, potenciando proyectos más ambiciosos y cohesionados que expandan el universo de Star Wars de manera orgánica, evitando los bloqueos de desarrollo que afectaron a algunas películas en los últimos años.

