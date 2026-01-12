El easter egg más loco de Star Wars estaba en tu salón y casi nadie lo vio, un homenaje a los orígenes de George Lucas en la ciencia ficción

Desde hace años, entre los fans más frikis de 'Star Wars' corre una de esas leyendas urbanas que se cuentan susurrando en reuniones con pizza fría: si tenías el DVD de una de sus entregas en el salón e introducías un código secreto, podías descubrir un secreto de los buenos.

Resulta que en el menú de opciones del disco, si marcabas el logo de THX y tecleabas "1138" con el mando a distancia, en vez de quedarte ahí mirando números durante media hora, el reproductor te lanzaba directo a un clip donde Yoda se ponía a bailar hip hop y breakdance.

Esa escena no estaba ahí porque sí ni era un fallo técnico de alguien que se quedó dormido en la sala de edición; era un easter egg programado a posta por Lucasfilm, una de esas bromitas internas que los desarrolladores meten en DVD para que solo los verdaderos fans tropiecen con ellas.

Para activar la escena en donde aparece Yoda junto a un par de clonetroopers al ritmo de Don’t Say Nuthin’ de The Roots tenías que ir a la pantalla de configuración de idioma y sonido del DVD, resaltar el logo de THX y pulsar 1138 en el mando y, zas, aparecía Yoda soltando pasos imposibles para alguien de más de 900 años.

La elección del número 1138 no era caprichosa ni un guiño random al azar: viene directamente de 'THX 1138', la primera película de ficción que dirigió George Lucas, estrenada en 1971 y ambientada en una distopía futurista donde la humanidad vive bajo control férreo.

Ese número ha sido una broma interna recurrente para Lucas durante décadas: aparece escondido en escenas, objetos o referencias dentro de 'Star Wars' y otros proyectos y es como una firma de autor para los aficionados más atentos.

Ver a Yoda soltando pasos de baile después de pulsar ese código te recuerda que, más allá de la épica galáctica y los sables de luz, hay mucho jugueteo y sentido del humor metido a codazos por los creadores, jugando con su propia historia cinematográfica.

Fotos de inspiredpencil.com

