Después del final de 'El caballero de los siete reinos', 'La casa del dragón' tiene un importante desafío por delante. Y no tengo claro que sea fácil de cumplir

Después del polémico final de 'Juego de tronos', no todos confiábamos en que el regreso a Poniente pudiera cerrar la herida. Sin embargo, 'La casa del dragón' logró lo que parecía imposible: recuperar la intriga política, la tensión palaciega y el pulso dramático que habían convertido a su predecesora en un fenómeno mundial.

Su primera temporada apostó por una narrativa más concentrada -menos personajes, menos localizaciones y un conflicto central claro- para contar una tragedia familiar que acabó desembocando en una guerra abierta. Pero tras ese arranque sólido, la segunda temporada tuvo problemas de ritmo, con episodios que oscilaban entre la lentitud excesiva y la precipitación narrativa. Y ahora, de cara a una tercera entrega que promete grandes batallas y muertes clave en apenas ocho episodios, surge un desafío importante: evitar que la comparen con 'El caballero de los siete reinos'.

La sombra de Ser Duncan el Alto

La nueva serie ambientada en el universo de George R. R. Martin no competía contra superproducciones externas, sino contra la propia saga a la que pertenece. Y lo hacía con una ventaja, ofreciendo algo que muchos espectadores sentíamos que le faltaba a 'La casa del dragón': personajes verdaderamente entrañables, figuras a las que apoyar sin matices ni cálculos morales.

Mientras 'La casa del dragón' es, en esencia, una crónica trágica sobre ambición, herencias y crímenes de guerra, su narrativa se mueve en la lógica del mal menor. Puedes ser del Equipo Negro o del Equipo Verde, inclinarte por Rhaenyra o Alicent, pero la serie retrata un conflicto donde casi todos terminan cruzando líneas morales irreversibles.

En cambio, 'El caballero de los siete reinos' pone en el centro a Ser Duncan el alto, interpretado por Peter Claffey, un personaje radicalmente distinto al promedio de Poniente. Duncan es, sencillamente, un buen hombre. Aunque mienta sobre su condición de caballero, actúa con honestidad, sentido de justicia y una nobleza que contrasta con el cinismo habitual del continente.

La adaptación ha sorprendido por su tono más ligero -al menos al principio-, su sentido del humor, su amor por la música y un optimismo casi impensable en Poniente. Frente a dragones convertidos en armas de destrucción masiva y dinastías dispuestas a arrasar el continente por el poder, la historia de Dunk propone algo distinto: la posibilidad de hacer lo correcto cuando nadie más lo hace.

Ahora, con la tercera temporada de 'La casa del dragón' prometiendo aún más violencia, traiciones y Targaryen cayendo en combate, es inevitable preguntarse si nos siguen interesando igualmente las luchas dinásticas protagonizadas por figuras moralmente ambiguas. Habrá que verlo cuando se estrene en HBO Max el 3 de junio.

