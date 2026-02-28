Tom Welling desvela el final original de 'Smallville' y la serie que le inspiró para cambiarlo: "Se escribió de una manera completamente diferente"

La serie 'Smallville' vuelve a estar de actualidad por su llegada al catálogo de Netflix en multitud de países. En el caso de España parece que no ha despertado tanto interés, pero en América Latina sí ha funcionado muy bien, especialmente en México, donde ha alcanzado el número 1. Por ello he creído conveniente recuperar unas declaraciones de Tom Welling hablando sobre el final original de la serie.

El final original de 'Smallville' y cómo '24' motivó el cambio

Fue durante una visita del actor a la Comic Con Stockholm cuando Welling habló sobre la idea original para cerrar 'Smallville', donde destaca el hecho de que llegábamos a ver el traje de Superman y cómo el actor se lo ponía:

En una de las escenas finales, Clark se abre la camisa y finalmente salta del edificio. Eso se escribió de una manera completamente diferente. Habían escrito donde Clark ve el traje, luego lo muestran, poniéndoselo y poniéndose las botas.

Sin embargo, los responsables de la serie parecían no tener muy claro cómo querían terminar la serie, algo de lo que el propio Welling era consciente, por lo que encontró la inspiración en un lugar inesperado: el final de '24':

¿Os acordáis de "24" con Kiefer Sutherland? Esa serie acababa de terminar, y una de las cosas que hicieron fue una imagen satelital desde el espacio, y él está hablando con la imagen satelital, sabiendo que Chloe, con quien trabaja, lo está mirando, y se está despidiendo. Dice: "No puedo quedarme, pero tengo que irme". Y recuerdo que la moraleja de eso para mí fue que aquí hay un tipo que va a salir, que va a luchar por el bien. No podemos ir con él, pero nos permite imaginar que todavía está ahí afuera.

El actor se quedó con esa idea en mente y lo comentó cuando llegó el momento de tomar una decisión definitiva, aplicando su idea incluso para forzar durante el rodaje que imperase su visión al respecto:

Lo cogí y, cuando intentábamos descifrarlo en la serie, mencioné la idea de que este personaje iba a salir, iba a estar ahí fuera. No podíamos usarlo. Y así surgió todo. Hubo una pequeña discusión y limitación sobre las tomas que íbamos a usar; éramos Greg Beeman y yo, quien dirigía el episodio. Pero la idea era obligarlos a usar una toma con grúa para que entraran en acción. Después de eso, la serie terminó, y como era una toma con grúa, no les permití grabar otros ángulos, porque eso era lo que quería, y luego continuar.

Eso también llevó a una decisión que fue un tanto conflictiva entre los fans: no mostrar el traje completo de Superman. Y es que además tampoco habría sido posible, porque ahorraron costes y Welling ni siquiera llevaba puesto el traje completo:

Así que el departamento de vestuario dijo: "¿Entonces solo vamos a ver esto? De acuerdo". Así que me hicieron un top corto sin mangas. No querían pagar por el traje completo, y a mí no me importó, ¡no quería usar traje! Entonces, cuando hago esto [imitando el desgarro de la camisa yendo más allá], si hubiera ido más lejos, habrías visto mi ombligo.

