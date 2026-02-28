Premios Goya 2026: a qué hora y dónde ver los galardones más importantes del cine español

Tras un año creativamente muy potente para el cine español los Premios Goya vuelven esta noche por su cuarenta aniversario. Luis Tosar y Rigoberta Bandini han sido los elegidos para dinamizar una gala que vuelve a Barcelona por primera vez en 26 años, y que contará de invitados especiales a Gonzalo Suárez para llevarse el Goya de Honor y Susan Sarandon para el Goya Internacional.

La cita se dará a las 22:00 en la televisión pública. Tanto La 1 como RTVE Play emitirán en directo desde el Edificio Fórum, empezando a las 19:25 con la alfrombra roja y alargándose seguramente hasta la madrugada. Alternativamente, En Play también tendrá cobertura especial del backstage dirigida por Inés Hernand, Nuria Marín y Marina Rivers hasta la hora que empiece el gran evento.

Como gancho principal este año estará ver cómo se resuelve el enfrentamiento entre 'Los domingos' y 'Sirat'. La primera cuenta con 13 nominaciones y el historial de haberse llevado la Concha de Oro, los Feroz y los Forqué. La segunda, con 11 nominaciones, ha llegado hasta los Oscar y está teniendo una importante proyección internacional. El cine español ha tenido otros grandes estrenos este año que también han ganado presencia entre los nominados, como la emotiva 'Maspalomas' o la satírica 'La cena'.

Sobre la gala en sí, Luis Tosar adelantaba sus deseos de que fuese "dinámica y divertida" y reflejase "la diversidad de nuestro cine". La noche estará acompañada con actuaciones musicales de artistas como Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández o la propia Rigoberta Bandini. Se trata de la segunda vez que los premios pisan la capital catalana, y la octava vez en la historia que los premios salen de Madrid, después de haber elegido también como sede Sevilla, Málaga, Valencia, Valladolid y Granada el año pasado.

