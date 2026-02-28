HOY SE HABLA DE

Premios Goya 2026: a qué hora y dónde ver los galardones más importantes del cine español

El pulso entre 'Los domingos' y 'Sirat' anticipa el gran evento

Domingossirat
Tras un año creativamente muy potente para el cine español los Premios Goya vuelven esta noche por su cuarenta aniversario. Luis Tosar y Rigoberta Bandini han sido los elegidos para dinamizar una gala que vuelve a Barcelona por primera vez en 26 años, y que contará de invitados especiales a Gonzalo Suárez para llevarse el Goya de Honor y Susan Sarandon para el Goya Internacional.

La cita se dará a las 22:00 en la televisión pública. Tanto La 1 como RTVE Play emitirán en directo desde el Edificio Fórum, empezando a las 19:25 con la alfrombra roja y alargándose seguramente hasta la madrugada. Alternativamente, En Play también tendrá cobertura especial del backstage dirigida por Inés Hernand, Nuria Marín y Marina Rivers hasta la hora que empiece el gran evento.

Goya

Como gancho principal este año estará ver cómo se resuelve el enfrentamiento entre 'Los domingos' y 'Sirat'. La primera cuenta con 13 nominaciones y el historial de haberse llevado la Concha de Oro, los Feroz y los Forqué. La segunda, con 11 nominaciones, ha llegado hasta los Oscar y está teniendo una importante proyección internacional. El cine español ha tenido otros grandes estrenos este año que también han ganado presencia entre los nominados, como la emotiva 'Maspalomas' o la satírica 'La cena'.

Sobre la gala en sí, Luis Tosar adelantaba sus deseos de que fuese "dinámica y divertida" y reflejase "la diversidad de nuestro cine". La noche estará acompañada con actuaciones musicales de artistas como Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández o la propia Rigoberta Bandini. Se trata de la segunda vez que los premios pisan la capital catalana, y la octava vez en la historia que los premios salen de Madrid, después de haber elegido también como sede Sevilla, Málaga, Valencia, Valladolid y Granada el año pasado.

