Lista completa de nominaciones a los Goya 2026: 'Los domingos', 'Maspalomas' y 'Sirat' arrasan entre lo mejor del cine español

Los Premios Goya acaban de desvelar sus nominaciones, reconociendo así lo mejor del cine español del último año en una lectura de candidatos que han realizado Toni Acosta y Arturo Valls. Será el pistoletazo de salida para la 40ª edición de los galardones que entrega la Academia de Cine, que se celebrará el próximo 28 de febrero en Barcelona, con Gonzalo Suárez como Goya de honor.
Por lo que dejan ver las nominaciones, las claras favoritas de este año son 'Los domingos', 'Maspalomas' y 'Sirat', que aparecen repetidamente en categorías principales y técnicas. A estas tres se suma 'Sorda', mientras que 'La cena' logra mantenerse en la conversación con algunas nominaciones clave.
Índice de Contenidos (29)
- Listado completo de las nominaciones a los Goya 2026
- Mejor película
- Mejor dirección
- Mejor actor protagonista
- Mejor actriz protagonista
- Mejor actor de reparto
- Mejor actriz de reparto
- Mejor guion original
- Mejor guion adaptado
- Mejor película europea
- Mejor película iberoamericana
- Mejor película documental
- Mejor película de animación
- Mejor actor revelación
- Mejor actriz revelación
- Mejor dirección novel
- Mejor dirección de fotografía
- Mejor montaje
- Mejor cortometraje de animación
- Mejor cortometraje documental
- Mejor cortometraje de ficción
- Mejor canción original
- Mejor música original
- Mejor dirección de producción
- Mejor dirección artística
- Mejor sonido
- Mejor maquillaje y peluquería
- Mejores efectos especiales
- Mejor diseño de vestuario
Listado completo de las nominaciones a los Goya 2026
Mejor película
- 'Los domingos'
- 'Sorda'
- 'Sirat'
- 'Maspalomas'
- 'La cena'
Mejor dirección
- Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos'
- Oliver Laxe por 'Sirat'
- Aitor Arregi y José Mari Goenaga por 'Maspalomas'
- Carla Simón por 'Romería'
- Albert Serra por 'Tardes de soledad'
Mejor actor protagonista
- José Ramón Soroiz por 'Maspalomas'
- Mario Casas por 'Muy lejos'
- Alberto San Juan por 'La cena'
- Miguel Garcés por 'Los domingos'
- Manolo Solo por 'Una quinta portuguesa'
Mejor actriz protagonista
- Patricia López Arnaiz por 'Los domingos'
- Nora Navas por 'Mi amiga Eva'
- Susana Abaitua por 'Una fantasma en la batalla'
- Antonia Zegers por 'Los Tortuga'
- Ángela Cervantes por 'La furia'
Mejor actor de reparto
- Álvaro Cervantes por 'Sorda'
- Kandido Uranga por 'Maspalomas'
- Miguel Rellán por 'El cautivo'
- Juan Minujín por 'Los domingos'
- Tamar Novas por 'Rondallas'
Mejor actriz de reparto
- Nagore Aranburu por 'Los domingos'
- Elena Irureta por 'Los domingos'
- Elvira Mínguez por 'La cena'
- Miriam Gallego por 'Romería'
- María de Medeiros por 'Una quinta portuguesa'
Mejor guion original
- 'Los domingos'
- 'Maspalomas'
- 'Sirat'
- 'Un fantasma en la batalla'
- 'Una quinta portuguesa'
Mejor guion adaptado
- 'Sorda'
- 'Romería'
- 'La cena'
- 'Ciudad sin sueño'
- 'La buena letra'
Mejor película europea
- 'Cónclave' (Reino Unido)
- 'La chica de la aguja' (Dinamarca)
- 'On Falling' (Portugal)
- 'Un simple accidente' (Francia)
- 'Valor sentimental' (Noruega)
Mejor película iberoamericana
- 'Belén' (Argentina)
- 'La misteriosa mirada del flamenco' (Chile)
- 'La piel del agua' (Costa Rica)
- 'Un poeta' (Colombia)
- 'Manas' (Brasil)
Mejor película documental
- 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine' de Gaizka Urresti
- 'Flores para Antonio' de Isaki Lacuesta y Elena Molina
- 'Tardes de soledad' de Albert Serra
- 'Todos somos Gaza' de Hernán Zin
- 'El Caravaggio perdido'
Mejor película de animación
- 'Bella' de Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco
- 'Decorado' de Alberto Vázquez
- 'El tesoro de Barracuda' de Adriá García
- 'Olivia y el terremoto invisible' de Irene Iborra
- 'Norbert' de José Corral Llorente
Mejor actor revelación
- Julio Peña Fernández por 'El cautivo'
- Antonio Fernández Gabarre por 'Ciudad sin sueño'
- Jan Monter por 'Estrany riu'
- Hugo Welzel por 'Enemigos'
- Mitch por 'Romería'
Mejor actriz revelación
- Miriam Garlo por 'Sorda'
- Blanca Soroa por 'Los Domingos'
- Llúcia García por 'Romería'
- Nora Hernández por 'La cena'
- Elvira Lara por 'Los Turgua'
Mejor dirección novel
- Eva Libertad por 'Sorda'
- Jaume Claret Muxart por 'Estrany riu'
- Gerard Oms por 'Muy lejos'
- Gemma Blasco por 'La furia'
- Ion de Sosa por 'Balearic'
Mejor dirección de fotografía
- 'Los Domingos'
- 'Ciudad sin sueño'
- 'Los Tigres'
- 'Maspalomas'
- 'Sirat'
Mejor montaje
- Andrés Gil por 'Los Domingos'
- José M. G. Moyano por 'Los Tigres'
- Cristóbal Fernández por 'Sirat'
- Victoria Lammers por 'Ciudad sin sueño'
- Bernat Vilaplana por 'Un fantasma en la batalla'
Mejor cortometraje de animación
- 'Buffet Paraíso'
- 'Carmela'
- 'El corto de Rubén'
- 'El estado del Alma'
- 'Gilbert'
Mejor cortometraje documental
- 'Disonancia'
- 'El santo'
- 'La conversación que nunca tuvimos'
- 'The Painter's Room'
- 'Zona wow'
Mejor cortometraje de ficción
- 'Ángulo muerto'
- 'De sucre'
- 'El cuento de una noche de verano'
- 'Sexo a los 70'
- 'Una cabeza en la pared'
Mejor canción original
- 'Flores para Antonio'
- 'Hasta que me quede sin voz'
- 'La cena'
- 'Parecido a un asesinato'
- 'Caigan las rosas blancas'
Mejor música original
- 'El talento'
- 'Leo & Lou'
- 'Los Tigres'
- 'Maspalomas'
- 'Sirat'
Mejor dirección de producción
- Sergio Díaz Bermejo por 'El cautivo'
- Itziar García Zubiri por 'Los Domingos'
- Begoña Muñoz Corcuera por 'Los Tigres'
- Oriol Maymó por 'Sirat'
- Antonello Novellino por 'Ciudad sin sueño'
Mejor dirección artística
- 'El cautivo'
- 'La cena'
- 'Los tigres'
- 'Maspalomas'
- 'Sirat'
Mejor sonido
- 'El cautivo'
- 'Los domingos'
- 'Los Tigres'
- 'Sirat'
- 'Sorda'
Mejor maquillaje y peluquería
- 'El cautivo'
- 'Gaua'
- 'La tregua'
- 'Maspalomas'
- 'Sirat'
Mejores efectos especiales
- 'Enemigos'
- 'Gaua'
- 'Los Tigres'
- 'Sirat'
- 'Ciudad sin sueño'
- 'El cautivo'
Mejor diseño de vestuario
- 'El cautivo'
- 'Gaua'
- 'La Cena'
- 'Los Domingos'
- 'Romería'
En Espinof | Las mejores películas españolas de 2025
En Espinof | Las mejores películas de 2025
Ver 0 comentarios