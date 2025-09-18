Esta película es el reverso tenebroso de 'Perfect Days': una abrumadora pesadilla ultracapitalista con la rutina como gran enemiga de la felicidad

Por mucho que 'Perfect Days' insistera en que la rutina puede ser perfecta y se debe encontrar la belleza en las pequeñas cosas repetitivas del día a día, lo cierto es que todos estamos encerrados en ella, y muy pocos disfrutan de este devenir vital repleto de tuppers, metro, atascos, máquinas de vending con sándwiches de ayer, compras tardías, series antes de dormir y algún polvo de vez en cuando para aliviar la agonía. 'On Falling', en su ambición por definir la rutina laboral como el gran cáncer de la humanidad, es deprimente, pero real y fascinante. Y no te la deberías perder ahora que se estrena en cines.

Ocho horas quedan por delante, ocho horas tendrás que currar

Habrá varios momentos a lo largo de la proyección de 'On Falling' donde mirarás a la pantalla pidiendo, casi exigiendo, un giro que cambie la vida de Aurora, perdida entre pan de molde, su piso compartido y fugaces momentos de algo parecido a la alegría. Pero nunca llegará, porque la vida de Aurora también es (o, con suerte, ha sido en algún momento) la nuestra. En el gran almacén escocés donde trabaja solo hay sitio para el color gris, las conversaciones robóticas sobre series intrascendentes y los premios por hacer un buen trabajo más insípidos posibles.

Pero nuestra protagonista no se rinde ante la constante repetición de su vida: quiere, necesita, ansía conectar, aunque en última instancia no sepa cómo hacerlo. Así que, inevitablemente, le toca estar sola. Rodeada de gente de manera constante, pero sin encontrar un solo instante de solaz, en el que hacer algo más en la vida que estar simplemente de paso. El único momento donde pueden sobrevivir a la repetición constante es cuando las máquinas paran, y pueden dedicarse a jugar tontamente. Cuando no hay trabajo, nace la creatividad, la fiesta, el disfrute. La vida. Toma tesis.

'On Falling' es una película profundamente triste, con una mirada pesimista sobre la sociedad actual, pero también humanista: pese a todo, su directora, Laura Carreira, confía en el ser humano de a pie y en su capacidad para sobrevivir pese a todo. Sabe que las personas no se dejan comprar por una barrita de chocolate cuando hacen bien su trabajo, que seguimos luchando porque no queda otra, por esos breves momentos de asueto y carcajadas, esa sensación de libertad que nos llena. Esas conversaciones anheladas a la hora de comer que van más allá de la pantalla de nuestro móvil y la serie de moda. Esa utópica arcadia anticapitalista.

Todos los días lo mismo

Aurora está perdida, sola en un país que no conoces, sin poder socializar con nadie, adicta a los 15 centímetros de la pantalla de su móvil, gritando por la libertad en completo silencio, disfrutando de los pequeños placeres gratuitos que le ofrece una vida completamente vacía. Es fascinante, dura y quizá demasiado cercana como para que algunas personas lleguen a disfrutarla: si lo que buscas en el cine es escapismo de tu vida, 'On Falling' no es la película que quieres ver, porque es una gris visión de tu monotonía vital. De la de cualquiera.

En aras de no romper el ambiente que ha creado, la película no da respiro, y solo permite pequeñas escenas de asueto dentro de un constante machaque hacia la vida dentro del capitalismo más feroz: no hay una trama per se, sino que se trata del viaje interno de un personaje al que no le queda más remedio que aceptar su destino en un mundo corporativo donde es consciente de ser el último eslabón. No habrá una revolución, ni un momento trágico en el que se alce como líder, harta de su sufrimiento constante: Aurora es un número más incluso para ella misma, una sombra que pulula por la fábrica, un cero a la izquierda del sistema.

Una estética constantemente triste y gris acompaña continuamente a una película que no deja nada al azar, casi pudiendo contar los minutos para que nuestra protagonista pueda ser libre del yugo laboral, en la percibimos sus pequeños avances como pasos de gigante mientras, a su alrededor, la gente parece estar disfrutando de la vida a lo grande a través de las redes sociales: la comunicación, convertida en encierro y aislamiento. La vida, convertida en un simple pasar de días. El disfrute, vivido siempre a través de los ojos de otros. 'On Falling' es una de las películas más definitorias de los tiempos que nos han tocado vivir. Otra cosa es que nos atrevamos a admitirlo.

