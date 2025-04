'Muy lejos' es la sublimación de Mario Casas como antihéroe. El error de la película es poner todo el peso sobre sus hombros

No es fácil empezar de cero. Meter tu vida en cajas, etiquetar cada pieza que conforma tu existencia, despedirte entre lágrimas (de tristeza o alegría) e intentar averiguar cómo puedes crear vínculos en otro lugar. Cómo afrontar la soledad, la decadencia, el desamparo, las alegrías momentáneas, tus propias contradicciones, la -difícilmente permanente- felicidad. 'Muy lejos' ahonda en la vida de quien ha hecho un borrón y cuenta nueva real para encontrar su verdadero camino, pero no consigue emocionarnos tanto como le gustaría.

Vente a Alemania, Pepe

El debut de Gerard Oms en el largometraje es, realmente, una pieza de slice of life costumbrista protagonizada por un alma perdida figurativa y literalmente. Pero lo que diferencia a Sergio de cualquier otro emigrante español es que esta no es una decisión meditada, sino impulsiva, innecesaria, un punto y aparte que realmente esconde un viaje interior que culmina con la aceptación de sus demonios internos. No solo sobre su sexualidad -un mito que ya empieza a sonar a rancio en este tipo de obras-, sino sobre su propia mezquindad o sus aptitudes laborales y sociales.

Sergio, cuando empieza 'Muy lejos', es un macho hispano de los de siempre: fútbol, cerveza, mujeres, colegas y oé-oé. Sin embargo, esconde algo más en su muy confuso interior, representado por un fabuloso Mario Casas que cada vez acierta más en sus papeles, especialmente desde que ha dejado atrás su impostado rictus de galán canalla y se ha centrado en personajes extraños, algo deplorables, sin mucho que ofrecer al mundo más allá de una continua tristeza, un perenne desasosiego y una masculinidad tóxica que romper a pico y pala.

Pero no creáis ni por un momento que la película de Oms se dedica a aleccionar sobre lo que su protagonista hace bien o mal. Sergio es un personaje complejo que nunca entra en el blanco o en el negro, moviéndose en una esfera de desorden emocional de primera orden. Desea ser buena persona, pero no puede evitar tener ramalazos de maldad. Quiere poner en orden sus sentimientos, pero le avergüenzan. Se muere por alzar la voz y que alguien le escuche, pero no tiene nada que decir. Y con este abrumador grito en silencio, se convierte en la representación de toda una generación que ni siente, ni puede padecer.

Mis amigos suman más que mis demonios

Ambientada a finales de los 2000, 'Muy lejos' es una autobiografía ficcionada de su director, que pasó por los mismos dislates que su protagonista, al que no le queda más remedio que acabar trabajando haciendo mudanzas o limpiando platos: lo que sea con tal de sobrevivir en un país donde es atacado por su origen, no entiende el idioma y sus únicos amigos siempre le verán como una pieza accesoria más en su vida. Él mismo es un personaje secundario en su propia existencia, un jugador de fútbol que nunca mete gol, un muchacho que se deja llevar por la corriente, una mota más en una Utrecht a la que le ha llevado una simple impulsividad muy lejana del deseo.

Siendo totalmente honesto, mi mayor problema con 'Muy lejos' está precisamente en este planteamiento: Sergio no es una persona lo suficientemente interesante como para llevar toda una trama sobre sus hombros, y sus dudas pronto se vuelven repetitivas, con unas tramas circulares que avanzan -si lo hacen- a fuego excesivamente lento. La película juega a la falta de carisma de su protagonista, mostrando un antihéroe de clase obrera, pero al final a uno le hubiera gustado seguir un poquito más al personaje de David Verdaguer (un canalla que se niega a deconstruirse o avanzar) o los esfuerzos de Yusuf por mantenerse a flote.

Eso no hace que 'Muy lejos' no sea tremendamente apreciable, ojo, dentro de la terrible rutina de una persona que no es capaz de levantar cabeza, que duda continuamente sobre sí mismo, que se juega todas sus cartas por un ataque de pánico que le abre un resquicio hacia el futuro, por pequeño y desgraciado que este sea. Si esperas grandes giros de guion, sorprendentes artimañas y un protagonista carismático que siempre se sale con la suya, saldrás decepcionado del cine. Esta, como la vida real, es una historia de héroes heridos, protagonistas mudos, dolores que van más allá de lo físico y gente que se niega a sí misma porque le asusta lo que hay en su interior.

