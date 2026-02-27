La showrunner de 'Los Bridgerton' explica el error de la temporada 4 que afecta a una de las parejas principales: "La cronología es un poco confusa"

La cuarta temporada de 'Los Bridgerton' ha vuelto a colocar a la alta sociedad londinense en el centro de la conversación: entre el despertar romántico de Benedict y la llegada de Sophie a su vida, la serie sigue expandiendo su universo sentimental con el lujo y el melodrama que la caracterizan. Pero mientras admiramos los vestidos, bailes y nuevas parejas, hay otro tema que ha empezado a generar debate: un aparente agujero en la línea temporal que afecta directamente a Francesca y que resulta difícil de ignorar.

Un bebé que no encaja

En la nueva temporada, Francesca -que en la entrega anterior se casó con John, el conde de Kilmartin- intenta quedarse embarazada. La vemos en una escena clave mostrando su angustia por no conseguirlo y teme que sea culpa suya por no haber "alcanzado el clímax". Y aunque John intenta tranquilizarla recordándole que todavía no llevan ni un año casados, la información que nos da la serie no termina de encajar.

El problema surge con el hijo de Colin y Penelope, Elliot, que aparenta tener al menos seis meses. Sin embargo, esto no cuadra en la línea temporal con la boda de Francesca y John, que tuvo lugar justo después de la de Colin y Penélope. Incluso suponiendo que Penelope hubiese concebido inmediatamente después del enlace, la cronología empieza a tambalearse. Para cuando Francesca comienza a preocuparse por no estar embarazada, debería haber transcurrido más de un año desde su boda.

De hecho, sobre esto mismo habló la showrunner Jess Brownell en una entrevista con Vanity Fair, donde explicó que Colin y Penélope concibieron durante la famosa escena del espejo en la tercera temporada, antes de su boda. Aun así, reconoció que "la cronología es un poco confusa", confirmando que incluso desde dentro son conscientes de que los tiempos no están del todo claros.

Más allá del detalle concreto, el debate revela que la serie prioriza la estética, el ritmo emocional y la continuidad romántica por encima del rigor temporal. La sensación de estar en una primavera perpetua y de asistir a eventos que se encadenan sin pausas claras hace que la historia fluya, incluso aunque no terminen de salirnos las cuentas.

