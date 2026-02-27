La temporada 2 de 'Paradise' ha sabido mantener viva la mejor parte de la serie y el equilibrio entre ciencia ficción y melodrama

'Paradise' se convirtió en una de las sorpresas más comentadas del año pasado. Un drama de personajes con corazón, ambicioso y con una premisa potente de ciencia ficción. Creada por Dan Fogelman -el mismo detrás de 'This Is Us'-, la serie arrancó con uno de los giros más impactantes que ha habido recientemente y, lejos de acomodarse, fue elevando la apuesta episodio a episodio.

Ambientada en un búnker construido tras la erupción de un supervolcán que desencadenó un tsunami devastador, la historia sigue al agente del Servicio Secreto Xavier (Sterling K. Brown) mientras investiga el asesinato del presidente Cal Bradford (James Marsden) y descubre que la aparente utopía bajo tierra esconde secretos inquietantes. El final de la primera temporada dejó todo patas arriba y la segunda temporada se enfrenta al reto de no perder el pulso después de resolver sus grandes misterios. Pero parece estar consiguiéndolo.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de 'Paradise'

El misterio no es lo único importante

Con la identidad del asesino de Cal y los secretos del búnker al descubierto, la serie corría el riesgo de diluir su tensión. Sin embargo, los nuevos episodios entienden que la mayor fortaleza de la serie no era solo el enigma que planteaba, sino sus personajes. La segunda temporada introduce nuevas incógnitas y elementos de ciencia ficción, pero mantiene el foco en el desarrollo emocional que convirtió a la primera entrega en un fenómeno.

Si algo define esta nueva etapa es la vuelta de los flashbacks. Más que un simple recurso narrativo, funcionan como herramienta para ampliar el mundo y profundizar en los vínculos. La estructura puede recordarnos a 'Perdidos', aunque aquí el uso emocional del pasado conecta más con las capas emocionales, tomar decisiones y afrontar consecuencias inevitables.

En el segundo episodio retrocedemos en el tiempo para ver cómo Xavier conoció a su esposa Teri (Enuka Okuma) antes del fin del mundo. Es una historia romántica con ecos melodramáticos que anticipa su reencuentro y refuerza el motor emocional del protagonista. Y aunque el espectador conoce el destino trágico que les espera, la serie logra que el viaje sea igualmente conmovedor.

Después, el tercer episodio recupera a Cal (James Marsden) y a Billy Pace (Jon Beavers) a través de los recuerdos de la multimillonaria Sinatra (Julianne Nicholson). Son pasajes que no solo permiten que personajes fallecidos sigan presentes en la trama, sino que añaden nuevas capas narrativas sobre la presidencia de Cal y sus fallos al ignorar las advertencias del volcán. Al mismo tiempo, se amplía la conspiración que hay detrás del búnker y se profundiza en las motivaciones de sus arquitectos. De esta forma, 'Paradise' demuestra que, incluso después del apocalipsis, el pasado sigue siendo muy importante.

