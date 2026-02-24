Acabo de ver el regreso de 'Paradise' y necesito el resto de la temporada 2 para ayer

Poco se habla del buen arranque de año que tuvimos en 2025 y que estamos repitiendo ahora en 2026. En pocas semanas llegaron a nuestras vidas dos series que, para mí, supusieron un "la televisión ha vuelto" gigantesco. Una fue 'The Pitt'; la otra, 'Paradise'.

Un año después de dejarnos con las uñas mordidas hasta carne viva, el thriller postapocalíptico de Disney+ ha regresado con su temporada 2. Y ya os digo que, una vez visto el sublime arranque, necesito tener la temporada completa para ayer.

Y eso que, quizás imitando un poco a 'Perdidos', el arranque de la temporada sorprende teniendo en cuenta que las cosas quedaron al borde del colapso. En lugar de meternos directamente en el meollo, Dan Fogelman y su equipo deciden tomarse su tiempo y no vamos a pisar el búnker hasta el episodio 3.

Es más, la primera vez que veamos un rostro conocido, concretamente el de un Xavier (Sterling K. Brown) inconsciente, será en los últimos instantes de un primer episodio dedicado íntegramente a presentarnos a Annie, la superviviente interpretada por Shailene Woodley. 'Graceland' se ve como uno de esos episodios "standalone", que se podría ver de forma independiente de no ser por el final.

Perdidos en Paradise

Este primer episodio (y, por lo general, los tres del estreno) recoge lo mejor y lo peor de 'Paradise'. Es entretenida, adictiva, nos tiene en vilo con sus misterios y conspiraciones, pero está escrita con mucho más corazón que con cerebro. Y eso, cuando tenemos esta subterránea caja de misterio, puede jugar bastante en contra.

Esta falta de cerebro se ve en cositas por aquí y por allí desde precisamente el primer episodio, causando esas típicas negociaciones con la suspensión de la incredulidad (Graceland no está tan a desmano como para que esté tres años sin recibir "visitas", por ejemplo) por culpa de pequeños huecos y descuidos en la narrativa por aquí y por ahí.

Pequeñas cosas que ya existían en la primera temporada pero que aquí se notan ligeramente más por la falta de un vehículo claro para la trama. El misterio de asesinato de la temporada 1 ya no existe y la ampliación, el salir del búnker, causa una expansión que no siempre parece bien pensada o, al menos, parece no tener claro dónde centrarse.

A pesar de cierta falta de dirección, Dan Fogelman y su equipo tiran hacia delante con la clara intención de tenernos absorbidos, pase lo que pase, con el desarrollo de los acontecimientos y los giros... y las teorías que pueden ir surgiendo respecto al gran plan de Sinatra (Julianne Nicholson). Algo con lo que se nos están deletreando pistas (¿viajes en el tiempo o mundos paralelos?) con los que ya me tienen a bordo.

Esa es, en el fondo, la magia con la que 'Paradise' me tiene hechizado. Puede que lo de la caja de misterio esté saliendo algo regular, pero desde luego a mí me tienen convencido de seguir viéndolos semana a semana entre los giros y las sorpresas. Si hubieran puesto toda la temporada para ver ya os digo que la hubiera devorado porque, aun tendiendo a la dispersión, sigue siendo deliciosamente adictiva.

