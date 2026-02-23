'El caballero de los Siete Reinos' casi se marca un 'Thunderbolts*', pero era broma: "Me van a crucificar"

Tranquilos, 'El caballero de los Siete Reinos' no cambia de título. Al menos de momento. Si bien en lo que despedíamos a Duncan el Alto y Egg la cartela con el título de la serie cambiaba de nombre a 'El caballero de los Nueve Reinos', el creador del spin-off de 'Juego de tronos' ha salido raudo y veloz a aclarar que era una broma.

Así que no, no tenemos un caso 'Thunderbolts*' convertido en 'Nuevos Vengadores' ya que este cambio de título remata la conversación última que mantienen los personajes interpretados por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell sobre una verdad incómoda de Poniente: que en realidad son nueve reinos y no siete.

«Eso soy yo siendo bromeando demasiado», declara el creador de la serie Ira Parker hablando para Variety, «la gente puede odiarme o crucificarme por eso, pero estas series tienen un toque ligero». El guionista y productor ejecutivo de la serie aclara que, de hecho, es verdad: «En ese momento son nueve reinos.»

Historia de los nueve reinos

«Las Tierras de la Corona, del Occidente, de la Tormenta, de los Ríos, de Hierro, el Norte, el Dominio, el Valle de Arryn y Dorne», enumera Egg. Pero, entonces, ¿por qué se llaman los Siete Reinos? porque cuando Aegon el Conquistador llegó con sus dragones a conquistar Poniente había en ese momento siete reinos independientes: el Norte, la Montaña y el Valle, las Islas y los Ríos, la Roca, el Dominio, las Tormentas y Dorne (técnicamente un principado).

Todos estos fueron sometidos a la fuerza excepto Dorne. Con el tiempo no solo se unificó Dorne, también surgieron dos divisiones territoriales nuevas: se separaron las Tierras de los Ríos de las Islas del Hierro y, por otro lado, se disputaron varios territorios de la ribera y desembocadura del Aguasnegras para conformar las Tierras de la Corona.

Si bien este cambio de título puede ser considerado como una broma, ya había habido un precedente en el historial de la serie, que casi llega a llamarse de otro modo. Los lectores de las historias saben que, aunque en algunas ediciones se editaron las novellas como 'El caballero de los Siete Reinos', en realidad son más conocidas como 'Los cuentos de Dunk y Egg'.

Sin embargo durante el desarrollo de la serie tuvieron bastante claro el evitar titularlo de forma parecida. De hecho, George R.R. Martin impuso como condición no llamar a la serie 'Dunk y Egg' ya que sonaba demasiado a comedia. Aún con esta petición clara, Ira Parker casi cambia el título a 'Dunk y Egg' a última hora:

«Al comienzo, George decía "Simplemente, no lo llames 'Dunk & Egg', suena como 'Laverne y Shirley'. Suena a comedia." Dije, "Sin problema." Cuando ya íbamos muy avanzados y poníamos los últimos retoques del proceso de postproducción, dudé un poco. Dije "Todo el mundo lo va a llamar 'Dunk y Egg', ¿por qué no lo llamamos así?" Entonces mi asistente me convenció de que no era una buena idea. Y estoy de acuerdo. Es bonito ver una serie llamada 'El caballero de los Siete Reinos' y descubrir que es algo más ligera y divertida en lugar de prevenir a la gente con 'Dunk y Egg' y que medio sepan ya lo que van a encontrar. Eso espero.»

