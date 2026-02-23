La coproducción hispano-mexicana 'Chicas tristes' conquista Berlín con el Oso de Cristal y el Gran Premio del Jurado

Además de ser una de las ediciones más comentadas por su falta de compromiso político, el Festival de Berlín de este año también ha sido la edición para celebrar el triunfo de la coproducción hispano-mexicana 'Chicas tristes'. Se ha convertido en una de las grandes protagonistas del festival al alzarse con el Oso de Cristal y el Gran Premio del Jurado en la sección Generation.

La ópera prima de la directora mexicana Fernanda Tovar no solo confirma la potencia de las nuevas voces latinoamericanas en el circuito internacional, sino que también consolida un modelo de coproducción entre México, España y Francia que mira directamente a los grandes festivales europeos. Desarrollada con el respaldo de importantes programas de industria y fondos públicos, la película llegó a Berlín y se instaló como uno de los debuts más comentados del año gracias a una historia que pone el foco en la amistad femenina y sus fracturas.

Amistad, silencio y ruptura

La película sigue a Paula y La Maestra, dos nadadoras inseparables y las más fuertes de su equipo, que se preparan para una competición internacional. Todo cambia tras un incidente de violencia sexual en una fiesta que las obliga a enfrentarse a una decisión devastadora: callar o hablar. A partir de ahí, la historia explora el peso del acompañamiento, la culpa y la fragilidad de los vínculos cuando la oscuridad irrumpe en lo cotidiano.

Escrita y desarrollada con el apoyo de FONCA Jóvenes Creadores, Cine Qua Non Lab e IMCINE, la cinta está dirigida por la mexicana Fernanda Tovar Masvidell, directora, guionista y miembro del Colectivo Colmena, hija de refugiados catalanes. Su primer largometraje cuenta con el apoyo de EFICINE (México) ICAA (España), CNC y SACEM (Francia).

Detrás del proyecto está Potenza Producciones, compañía independiente con sede en Madrid fundada por Carlo D’Ursi, especializada en coproducciones entre España y América Latina. Junto a Colectivo Colmena y Promenades Films, han impulsado un filme que confirma la vocación internacional de sus productores y que refuerza el diálogo entre nuevas voces latinoamericanas y la industria europea.

Con este doble premio en Berlín, 'Chicas tristes' no solo marca el debut de Fernanda Tovar en el largometraje, sino que la sitúa en el mapa del cine de autor contemporáneo.

