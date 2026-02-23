Ha enamorado a Guillermo del Toro y por fin podremos ver esta mágica película de animación en Netflix: "Un triunfo del amor por este oficio"

Netflix ha ido apostando más y más por animación, y los fichajes les salieron redondos con 'Nimona' o 'Las guerreras K-pop'. Ahora se ha hecho con una de las películas más curiosas de 2025, una pequeña joyita de la animación mexicana que ha marcado un hito tremendo para la industria del país y que ha enamorado a Guillermo del Toro.

De casa al resto del mundo

Ya sabemos que del Toro es un firme defensor de la animación stop-motion, como ha demostrado con su 'Pinocho' y sus futuros proyectos. Así que 'Soy Frankelda', una película de fantasía oscura ambientada en el México del siglo XIX, tenía todos los componentes para embelesarle.

Y es que 'Soy Frankelda' es el primer largometraje de stop-motion animado en México, realizada por los hermanos Arturo y Roy Ambriz desde su estudio Cinema Fantasma. Ya ha marcado un antes y un después para la animación latinoamericana y ha tenido su buena ración de amor en festivales de cine internacionales, pero ahora prepara su estreno a nivel mundial a través de Netflix.

Desde la plataforma han confirmado su estreno en algún momento de 2026, con lo que tendremos que estar muy pendientes de su fecha de estreno definitiva.

"Es un hito para la animación stop-motion mexicana. Un triunfo verdadero de la visión, tenacidad y amor por este oficio", dijo del Toro, quien ha sido también una de las principales influencias de los Ambriz para 'Soy Frankelda'.

La película se basa en la serie de Cartoon Network 'Los Sustos Ocultos de Frankelda' y sigue a Frankelda, una escritora fantasma que cuenta historias de terror, aunque ya no tienen el mismo impacto que antes. Entonces los monstruos de su imaginación cobran vida y debe abrirse camino entre un mundo de sueños y pesadillas para recuperar su poder como narradora de la historia.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de animación de 2025