En 5 días vuelve una de las series más vistas de Netflix: sus temporadas anteriores arrasaron con más de 385 millones de visualizaciones

Netflix se ha quedado sin dos de sus mayores éxitos como 'Stranger Things' y 'El juego del calamar', pero todavía tiene en marcha varias series que gozan de una muy buena acogida por parte del público. De entre ellas, la primera en llegar en este 2026 fue 'Los Bridgerton', cuya temporada 4 se despide este próximo jueves 26 de febrero de 2026 con el lanzamiento de su parte 2.

Recordemos que 'Los Bridgerton' es una de las series más vistas de Netflix, pues su tres primeras temporada se cuelan en la lista histórica de la plataforma. De hecho, hasta el spin-off de 'La reina Carlota' hace acto de presencia allí, demostrando que es uno de los títulos más importantes para Netflix.

Un éxito indiscutible

Por ponerlo en números, las tres primeras temporadas y la parte 1 de esta cuarta entrega suman ya 385,5 millones de visualizaciones. Para ello se toma como referencia los datos conseguidos durante sus primeros 91 días disponible en Netflix. Por ello, la temporada 4 todavía tiene margen para crecer, pues actualmente suma "sólo" 72,4 millones de visualizaciones, pero claro, eso ha sido en poco más de dos semanas.

La duda está en ver cómo le afectará finalmente el haber dividido la temporada 4 en dos. En la tercera sirvió para que sus datos mejorasen -se pasó de los 93,8 millones de la temporada 2 a las 106 millones-, pero aquí los datos han caído un poco y a nadie le sorprendería que acabase siendo la temporada menos vista de la serie. Pero es que incluso con eso va a acabar entrando entre las más vistas de todos los tiempos de Netflix...

Queda la duda de si algunos fans habrán preferido esperar a que esté la temporada completa para verla, pero el resto ya han tenido la oportunidad de un primer vistazo al romance entre Benedict (Luke Thompson) y Sophie (Yerin Ha). Ahí es verdad que todo quedó en el aire tras la atrevida proposición que el hijo de la familia Bridgerton le hizo a ella, poniéndola así en una situación a la que nadie querría enfrentarse.

Por ahora, la temporada 4 de 'Los Bridgerton' consigue un 79% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, lo que la convierten en la segunda entrega peor valorada de la serie hasta ahora. De hecho, apenas supera en un 1% a la temporada 2, por lo que es posible que acabe cayendo. Lo que sí parece fuera de su alcance es el 87% con el que empatan tanto la temporada 1 como la 3.

Paciencia es lo que queda ahora, pues en apenas 5 días podremos ver cómo se resuelve la historia, y seguramente también algún detalle más sobre quién será la protagonista de la temporada 5...

