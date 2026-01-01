El final de 'Stranger Things' es uno de los peores episodios de la serie. El público dicta sentencia y sólo tres capítulos tienen una valoración más baja

Por fin se ha estrenado 'El mundo del derecho', el episodio final de 'Stranger Things'. Existían muchas dudas sobre si los hermanos Duffer iban a ser capaces de dar un cierre a la altura para una de las mejores series de Netflix, y parece que el público no ha quedado del todo satisfecho. De hecho, solamente hay tres capítulos de la serie que hayan recibido una valoración más baja en IMDb.

Ahora mismo, 'El mundo del derecho' tiene una nota media de 7,9 con más de 76.000 valoraciones en IMDb. Es probable que esa nota todavía fluctúe un poco a medida que más gente pueda verlo, pero lo habitual en estos casos es que la valoración baje un poco, pero es que aunque subiera unas décimas seguiría siendo uno de los episodios más flojos de la serie según el público.

Estos son los episodios de 'Stranger Things' peores que su final

Los tres episodios con una nota más baja son 'La hermana perdida', 'Suzie, ¿me recibes?' y 'El puente', aunque hay dos de esos tres que destacan especialmente por el poco aprecio que generaron entre el público. Y es que 'La hermana perdida', séptimo capítulo de la segunda temporada, apenas consigue un 6 en IMDb, mientras que 'El puente', séptimo capítulo de la quinta temporada, es el peor valorado con un 5,5

Luego se produce un salto considerable hasta el 7,8 que tiene 'Suzie, ¿me recibes?', primer episodio de la tercera temporada. Se ve que el arranque de la misma no entusiasmó a la gente, ya que el segundo también marca un 7,9, la misma valoración conseguida por 'El mundo del derecho'. El otro episodio de toda la serie con esa misma nota es 'Al rescate', el primero de la quinta entrega.

Por ello, 'El mundo del derecho' se situaría solamente por encima de cinco episodios en el caso de que su nota creciera hasta un 8, empatando entonces con 'Plan de choque', el quinto de esta última temporada de la serie. Pobre resultado, pero al menos se queda lejos del odio que despertó el final de 'Juego de Tronos', que consigue allí un paupérrimo 4.

Imagino que ahora la gran duda que muchos tendrán será saber cuál es el mejor episodio de la serie según los votantes de IMDb. Pues bien, ese honor pertenece a 'La masacre en el laboratorio de Hawkins', pues el séptimo episodio de la temporada 4 se disparó hasta una nota media de 9,6.

En lo referente a los finales de temporada, tampoco hay color, ya que tanto el desenlace de la primera como el de la segunda y la tercera logran un 9,3, mientras que el de la cuarta baja hasta un 9,1. Es evidente que es el que menos ha gustado de todos, pero claro, el resto no tenían la presión añadida de ser el cierre definitivo para la serie.

Por mi parte, no he disfrutado demasiado con el final de 'Stranger Things', pero al menos sí que me ha resultado más satisfactorio que una temporada 5 que ha sido decepcionante en el mejor de los casos. Y es que todo ha sido dar vueltas hasta ese enfrentamiento definitivo que ya nos habían prometido al final de la cuarta...

