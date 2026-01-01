Netflix cancela la nueva serie de los creadores de 'Stranger Things' y Steven Spielberg. Al final nos quedamos sin esta esperada adaptación de Stephen King

Hoy mismo se estrenaba el episodio final de 'Stranger Things', poniendo así final a una etapa gloriosa para Netflix. Además, los hermanos Duffer hace ya unos meses que anunciaron que abandonaban la plataforma para fichar por Paramount con el objetivo de hacer películas para verse en cines, pero quedaba la duda de qué pasaba con la adaptación de 'El talismán' que llevaban tiempo desarrollando para Netflix con Steven Spielberg como productor. Pues bien, el proyecto ha sido cancelado.

Los creadores de 'Stranger Things' han confirmado este punto en una entrevista concedida a CBR. En concreto, Ross Duffer ha desvelado que "lamentablemente, 'El talisman' ya no está en Netflix, así que no estamos involucrados", a lo que su hermano Matt ha añadido que "probablemente fue ingenuo de nuestra parte pensar que podríamos sacarla adelante".

Adiós a la serie de 'El talismán'

Coescrito por Stephen King y Peter Straub, 'El talismán' se publicó en 1984 y durante décadas se habló de una posible adaptación cinematográfica que nunca terminó de concretar. Ya en 2021 se dijo que los Duffer habían llegado a un acuerdo para que Netflix desarrollara una serie que ya nunca veremos. Al menos no con ellos detrás de la misma.

'El talismán' cuenta la historia de Jack Sawyer, un niño de 12 años que está desesperado por salvar a su madre moribunda. Para ello inicia un viaje épico que le lleva a un mundo paralelo de fantasía en el que espera encontrar un objeto místico, el talismán que da nombre a la novela.

Pese a que no recibió críticas especialmente entusiastas en su momento, 'El talismán' acabó siendo el inicio de una saga, ya que en 2001 se publicaba su secuela 'Casa negra' y actualmente está en marcha una tercera parte. Eso sí, Straub falleció en 2022, por lo que será el propio King quien escriba un libro que se ha vendido como el final de la trilogía.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025