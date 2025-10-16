Los creadores de 'Stranger Things' se fueron de Netflix por un simple detalle que el streamer no podía darles. "Es algo que siempre hemos querido hacer"

Los hermanos Duffer empezaron a hacer 'Stranger Things' con 30 años, y han terminado pasados los 40. Dicho de otra manera: su momento de mayor eclosión creativa lo han pasado haciendo la misma serie, con varios proyectos en el fondo de su cabeza que han quedado en nada. Quizá por eso han decidido pegar el salto y pasar de Netflix a Paramount, terminando con una relación por la que el streaming lo habría dado todo... excepto lo que ellos necesitaban: sacrificar su ADN.

Stranger movies

Tal y como le han contado a Variety en un extenso reportaje, los Duffer no tenían intención de marcharse, pero sí tenían claro que no querían hacer otra serie... sino su primera película para cines: "Aunque tengo un buen proyector en casa, aún llevo a mi hija de cuatro años al cine. Le compramos un refresco gigante y palomitas. Es algo que siempre hemos querido hacer, nunca hemos tenido esa experiencia", dice Matt.

Al fin y al cabo, tiene razón: "Vamos a cumplir 42 pronto. Pensaba 'Si vamos a hacer una película para cines, ¡vamos a ello!'". Y con Netflix no puede ser, o al menos no como ellos lo necesitan. Eso sí, antes de saltar del barco le exigieron a Paramount lo mismo que le exigen al streamer: "Estamos acostumbrados a tener libertad creativa para hacer lo que queremos hacer y lo que queremos contar. Paramount nos apoya al 100%".

De hecho, aparentemente, Netflix contraatacó la cifra que Paramount puso encima de la mesa, pero ellos la rechazaron porque, bueno, no era una cuestión de billetes: "No quiero entrar en los detalles, pero diré que lo que más nos importaba era poder hacer algo en el cine, que no es algo que Netflix haga". Sin embargo, es cierto que en el streamer están moviendo ficha lentamente pero de manera segura (algo que veremos el año que viene con 'Las Crónicas de Narnia'), y los Duffer llegaron a soñar con ver el final de 'Stranger Things' en cines.

"La gente no llega a experimentar cuánto tiempo y esfuerzo se gasta en el sonido y la imagen, y lo están viendo en una calidad reducida. Es más, es experimentarlo al mismo tiempo con los fans". Sin embargo, la propia Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, se apresura a echar por tierra ese deseo: "Mucha gente -mucha, mucha, mucha gente- ha visto 'Stranger Things' en Netflix. No ha sufrido de falta de conversación o comunidad o fans. Creo que lanzarlo en Netflix es darles a los fans lo que quieren".

Está claro el motivo por el que se marchan, ¿no? Claramente Netflix y los cines se llevan mal, y por eso, aunque los Duffer serguirán desarrollando series con ellos, el grueso de su producción pasará a otra empresa. Quizá sea el momento de que evolucionen y muevan ficha para dar a sus fuerzas creativas lo que realmente quieren, para que esto no vuelva a pasar. Porque sí, todos hablan de buenas maneras y con una sonrisa, pero no nos engañemos: perder a los Duffer ha sido toda una debacle para Netflix. Y solo en el futuro veremos si ha sido una buena elección.

