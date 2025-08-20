Netflix recibe uno de los golpes más duros de su historia: los creadores de 'Stranger Things' se marchan de la plataforma

El mundo del streaming se acaba de despertar con un bombazo de esos que lo cambian todo. Un golpe severo en la mandíbula de Netflix con el que Paramount pretende marcar el ritmo a partir de ahora: en abril de 2026, cuando los Hermanos Duffer acaben su contrato actual con el streamer que les lanzó al estrellato con 'Stranger Things', ambos se marcharán con viento fresco.

Qué cosa más rara

El nuevo contrato de los Duffer con Paramount durará cuatro años de exclusividad y pretende que hagan "ambiciosas películas de cine a gran escala". Vamos, que si esperabais que su próximo proyecto fuera un spin-off de 'Stranger Things', me temo que no están por la labor de encasillarse. Y, por supuesto, ambos han dado su opinión al respecto, que podemos leer en Variety.

No podríamos estar más emocionados de unirnos a la familia Paramount. Formar parte de este proyecto no solo es emocionante, es la conclusión de un sueño que hemos tenido toda la vida. Y hacerlo en un estudio con un legado tan histórico en Hollywood es un privilegio que no nos tomamos a la ligera. También estamos emocionados por reunirnos con nuestros amigos Cindy Holland y Matt Thunell, que fueron de los primeros en creer en nosotros y en un pequeño guion poco convencional que escribimos y que se convirtió en 'Stranger Things'. Nos dieron una oportunidad en 2015 y ahora nos la vuelven a dar. Estamos deseando crear nuevas historias juntos.

Esto, ojo, no significa que Matt y Ross Duffer dejen su serie a expensas de lo que quiera hacer Netflix con ella, y en el contrato se especifica que seguirán colaborando con ellos de una u otra manera: "Nuestra experiencia en Netflix ha sido increíble. Nos han brindado la libertad creativa y el apoyo con los que sueñan los artistas, pero que rara vez reciben. Después de una década, son como nuestra familia".

De hecho, especifican aquello en lo que van a continuar juntos (básicamente, todos los proyectos que dejaron a medias): "Estamos emocionados por seguir colaborando, no solo en el próximo estreno de 'Stranger Things 5', sino también en series que nos enorgullece producir, como 'Something Very Bad Is Going to Happen' y 'The Boroughs'. Y estamos deseando construir juntos el futuro de 'Stranger Things': hay muchas más historias que contar más allá de Hawkins, y estamos impacientes por compartirlas".

De momento, cabe recordar que Paramount se ha gastado un dinero en sus próximas películas, pero de momento solo han dirigido una, en 2015: 'Hidden: Terror en Kingsville', que tuvo una buena acogida pero sigue siendo bastante oscura para el gran público incluso viniendo de quien viene. ¿Habrá sido una buena decisión o se habrán dejado llevar por el hype de su fusión con Skydance que ya ha llevado a todo tipo de decisiones? Solo el tiempo lo dirá.

