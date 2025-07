Paramount ha cancelado fulminantemente el programa de Stephen Colbert. Jimmy Kimmel ha respondido diciendo lo que está pensando todo el mundo

Stephen Colbert lleva veinte años siendo una presencia imprescindible para entender tanto el humor político como la televisión americana. Desde el inicio de 'The Colbert Report' hasta esta semana, ha superado con creces los 3000 episodios en los que nunca se ha callado absolutamente nada. Pero CBS, el canal que emite su 'The late show', no deja de ser propiedad de Paramount. Sí, exacto, el estudio que ha pagado 16 millones de dólares a Donald Trump para acabar con la demanda que les puso por la edición de una emisión de '60 minutes'. Seguro que no adivináis el destino posterior de Colbert.

¡Buenas noches, hasta siempre!

El mismo lunes, el cómico bromeaba en su monólogo con una noticia en la que se insinuaba que la venta de Paramount a Skydance podría complicar el mantenimiento de su programa, sobre todo tras dar los 16 millones a Trump (un movimiento que llamó "un soborno enorme"). Dos noches después, anunció que su programa había sido cancelado por motivos aparentemente económicos, y solo se emitirá hasta mayo de 2026. Desde la cadena han afirmado que "esta es una decisión puramente financiera contra un escenario desafiante en los late night. No tiene nada que ver con el rendimiento o el contenido del show, ni con otros asuntos que estén ocurriendo en Paramount".

Es cierto que hay una crisis de los late night, donde estrellas como Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel están perdiendo poder y audiencia de manera notoria, pero no es raro ver intencionalidad política en la decisión de CBS, sobre todo porque, de todos los late nights diarios, Colbert era claramente el más crítico y político. La decisión fue tomada con abucheos por parte de su público en directo, y Kimmel no ha dudado en escribir, en Stories de Instagram, "Te quiero, Stephen. Que te jodan a ti y a tus Sheldons, CBS".

No es la única reacción que ha causado la despedida del presentador: la senadora Elizabeth Warren ha dicho en Twitter que "América necesita saber si este programa ha sido cancelado por razones políticas". Con la duda aireando por todo el panorama mediático americano, Andy Richter, eterno segundo al mando de Conan O'Brien, ha dicho que "Stephen Colbert es un hombre profundamente bueno e increíblemente talentoso con un gran equipo y un programa excelente. Merecen algo mejor".

Sí, es verdad: Paramount no está pasando por su mejor momento económico, y darle 16 millones de dólares al presidente de los Estados Unidos no va a ayudar, sobre todo si el peaje a pagar es inclinar la rodilla y borrar de un plumazo todo lo que pueda resultar molesto para el sistema. Más claro ha sido Mike Schur, productor de 'Parks and recreation' o 'The good place', que lo ha encapsulado en Bluesky: "Cuando las empresas mediáticas cancelan late nights para aplaudir a presidentes fascistas, America ha terminado, joder".

Continúa afirmando, "si crees por un segundo que esta decisión no tiene nada que ver con Trump, no te preocupes, se chuleará de ello en las próximas 24 horas. La primera manera de explicar que América funciona bien es diciendo 'Los cómicos se pueden reír del presidente en televisión'. Una buena manera de explicar el fascismo es 'El presidente fuerza a las empresas a despedir a esos comediante a condición de permitirles seguir haciendo negocios'". Colbert volverá, de una manera u otra. La credibilidad de CBS, eso está por ver cuando, tarde o temprano, el gobierno estadounidense vuelva a cambiar de color.

