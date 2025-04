En esta era de sobresaturación y binge-watching de prestigio, cada vez agradezco más las series de toda la vida

Cuando Netflix empezó a pisar fuerte inaugurando la era del streaming cambió bastante el modo en el que vemos la televisión. Sin embargo, su modelo de maratón, del binge-watching y de ver las cosas al ritmo de cada uno acaba cansando a veces. Al menos este es mi caso que, cada vez más, estoy agradeciendo el esperar semana a semana el nuevo episodio de mis series favoritas.

No voy a ser un nostálgico de esos rituales de cenar viendo la serie de turno (a pesar de haberlo mamado toda la vida en mi casa), pero sí que es verdad que modelos como el de Netflix ignora (o, más bien, nos hace ignorar) que la televisión está pensada para consumirse entrega por entrega. Caso a caso. Semana tras semana.

Que no digo que no se pueda ver las series en maratón, pero sí que hay cierto encanto irresistible en ver episodios autoconclusivos con, según la serie, el caso de la semana. Ahí me veo en citas semanales con 'Elsbeth' o 'High Potential', por ejemplo, que vienen de la gran escuela de la televisión que son las cadenas generalistas (estadounidenses). Pero no solo me refiero a las series más nuevas, también a las que ya tienen unas pocas décadas y que siguen entrando como agua.

Cuando las plataformas han querido imitar ese ADN resulta que (oh, sorpresa) las cosas funcionan como un tiro ('The Pitt' es el último ejemplo). No estoy descubriendo nada, la verdad, porque de hecho si nos vamos a las series más vistas en plataformas es fácil encontrarse con ficciones provenientes de la televisión tradicional (echando un vistazo rápido, 'Anatomía de Grey', 'El primer matrimonio de Georgie & Mandy', etc) y no tantas series "de prestigio".

Más vale la tele conocida que el streaming por conocer

Quizás peco un poco de "más vale malo conocido que lo bueno por conocer" pero muchas veces cuando estoy en ese momento sentado sin saber qué ver, prefiero comprobar si ha salido un episodio nuevo de alguna serie que siga a ponerme con alguna que tengo pendiente o sea nueva. ¿Nueva temporada de 'Stranger Things' o nuevo episodio de 'Matlock'? Probablemente vote por Kathy Bates.

Y es que a veces el ver un procedimental, con sus 22 episodios, cada uno con su presentación, nudo y desenlace, que puedas ver mientras planchas, comes o haces alguna actividad que no te pida demasiada concentración resulta más satisfactorio que ponerte con algo más sesudo o más ambicioso. Algo que también se disfruta muchísimo pero que te exige bastante más.

Evidentemente, hay que tomar bastante en cuenta el tiempo y no me quiero poner cascarrabias pero el que inventó el que los episodios de las series "top" podían durar más de una hora debe tener reservado su propio círculo del infierno. Bromas aparte, y siguiendo con la comparación, voy a preferir mil veces más un episodio cualquiera de 40-45 minutos de duración que el clásico final de temporada de 1 hora y cuarto.

Si hay algo bueno que ha traído la era del streaming no es solo la universalización de la televisión de prestigio sino también una era "peak TV", que se está empezando a dar por terminada, que además ha subido los estándares de la televisión. Las series "de network", las de "toda la vida", de hace 20 años no tienen los mismos estándares que tiene ahora y eso hace, entre otras cosas, que tengamos una oferta estupenda al alcance de un mando o un toque en la pantalla.

Es que no toda la televisión que se hace, no todas las series, necesita mirarse en el cine. Por mucho que nos empeñemos y que las fronteras se hayan diluido en cuanto a modo de hacer y tratar, son dos medios diferentes y están pensados para un modo de disfrutar diferente. Igual de válidas, igual de agradecidas. ¿Algunas series son de mucha más calidad que otras? Por supuesto, pero todas tienen su sitio en este mundo.

En Espinof | Las mejores series de 2025

En Espinof | Las series más esperadas de 2025