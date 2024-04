Por supuestísimo que 'Elsbeth' iba a ser encantadora. El universo 'The Good Wife' se expande con una placentera (y divertida) serie de misterio

De toda la galaxia de notables secundarios o, quizás mejor expresado, personajes recurrentes que ha transitado desde hace 15 años en el universo de 'The Good Wife', la decisión de hacer un spin-off con la Elsbeth Tascioni de Carrie Preston puede resultar algo extraña. Sin embargo, el historial de los dramas tanto de abogados como de policíacos está sembrados de protagonistas tan peculiares como este.

Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más ganas tenía de ver 'Elsbeth', este nuevo spin-off creado por Robert y Michelle King (estrenada por Movistar Plus+) y que cambia Chicago por Nueva York en lo que el personaje titular llega para colaborar con el departamento de policía de la ciudad. Si bien en un principio su papel es de asesora abogada para observar posibles negligencias y malas prácticas, pronto se verá ayudando a resolver crímenes.

Si no conocéis al personaje, tranquilos porque, como he dicho, era un personaje recurrente que salía una o dos veces en cada temporada tanto de 'The Good Wife' y 'The Good Fight', por lo que hay casi una pizarra en blanco más allá de un par de pinceladas biográficas que básicamente se presentan a lo largo del primer episodio. Basta, de hecho, con saber que bajo esa apariencia de dispersa y excéntrica hay una habilidad de observación, de deducción y de pensar "fuera de la caja" prodigiosa.

Una serie juguetona

Y esto se pone al servicio de una serie, decididamente menos ambiciosa que las 'The Good...', pero en la que los King han venido a jugar. Al igual que con sus series predecesoras, tenemos ese tipo de drama bien escrito, ligero e incluso divertido que hace que cada episodio se pase en un abrir y cerrar de ojos.

En cierto sentido, uno ve los episodios de 'Elsbeth' y tiene la sensación de estar ante una nueva 'Poker Face'... si la Charlie de Natasha Lyonne fuese mucho menos deslenguada y un (extraño) ser de luz. Un parecer que viene del hecho de cierto homenaje a las series y películas clásicas de misterios que tenía la serie de Rian Johnson y que aquí, de algún modo, también se ejecuta.

Bueno y, también, porque ambas comparten el modelo que popularizó 'Colombo' en su momento. Desde el comienzo conocemos al culpable (y otros sospechosos) y tenemos a una protagonista que, incansablemente, es cercado por nuestra protagonista. De esta manera, más que el whodunnit, tenemos el why/howdunnit tan característica.

La gran duda que me surge con 'Elsbeth' es si será capaz de mantener su calidad o el interés del espectador sin tener que recurrir a demasiados artificios o siendo una serie tan aparentemente pequeña. Sí, al final del primer episodio vemos esa miga de soltar el motivo por el que nuestra ¿ex? abogada está en esa comisaría en concreto, pero es pronto todavía

Sí, está renovada por una temporada 2, pero uno no puede dejar de echar de menos cierta ambición en los temas que tocaban sus predecesoras. Ojo, esto no es que vaya en contra de la serie. Precisamente el género policíaco es uno de los que nos puede dar hora y horas de entretenimiento con apenas cuatro personajes y miles de casos. Si logran encontrar y mantener ese punto dulce y cómodo, podemos tener algo imperdible semana a semana.

