Solo lleva un puñado de episodios y ya está renovada. El spin-off de la mejor serie de abogados del siglo tendrá temporada 2

Después de quedarnos huérfanos en 2022 con el final de 'The Good Fight' y con la última temporada de 'Evil' en un futuro próximo, podemos estar tranquilos porque Robert y Michelle King no se van a quedar sin trabajo. Y es que la cadena estadounidense CBS ha anunciado la renovación de 'Elsbeth' por una temporada 2.

Una renovación temprana, ya que esta nueva expansión del universo 'The Good Wife' acaba de emitir su quinto episodio, después de su estreno a finales de febrero (y no emitir nada en marzo). Pero parece que el resultado ha convencido lo suficiente a la cadena. La serie, de hecho, se estrena en España vía Movistar Plus el próximo martes 23.

Tascioni va a la gran manzana

'Elsbeth' sigue al peculiar personaje encarnado por Carrie Preston en lo que se muda de Chicago a Nueva York para dar un giro radical a su carrera profesional. De esta manera pasará a colaborar codo con codo con la policía de la metrópoli para arrinconar brillantes criminales.

Creada por Robert y Michelle King, y con los primeros episodios dirigidos por el primero, el procedimental cuenta con un reparto relativamente pequeño con Wendell Pierce y Carra Patterson conformando el trío principal protagonista. Junto a ellos tenemos a Gloria Reuben y una plétora de estrellas invitadas que va de Stephen Moyer a Blair Underwood.

En Espinof: