En los 90 un adolescente mexicano creó una página web sobre los Hombres G. Logró recuperar al icono del rock en español y la fiebre por sus conciertos

A finales de los años 90, un adolescente mexicano cambió el rumbo de la historia del pop en español sin imaginarlo. Con su primer ordenador y conocimientos básicos de Internet, decidió crear una página web dedicada a su banda favorita: Hombres G. Lo que empezó como un simple tributo se convirtió en un fenómeno que cruzó fronteras: fans de toda Latinoamérica comenzaron a interactuar en la plataforma, compartiendo recuerdos, éxitos y anécdotas de la banda madrileña.

El entusiasmo fue tal que, años después, David Summers y compañía se enteraron de este homenaje virtual y reconocieron el impacto que todavía tenían en sus seguidores, especialmente en México. Fue este acto espontáneo de admiración juvenil el que, en gran medida, inspiró a Hombres G a reunirse y regresar a los escenarios para conectar con sus fans de toda la región. Más de dos décadas después, la banda celebró esa conexión histórica el año pasado con una gira llamada GRACIAS, MÉXICO TOUR, que incluyó conciertos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Un fenómeno digital

En 2023, los madrileños lanzaron 'Del Rosa al Amarillo', un disco que repasó sus grandes éxitos y celebró más de 40 años de carrera. Este proyecto musical se convirtió en la banda sonora de su última gira en América Latina, donde los fans recordaron aquel vínculo forjado a través de internet décadas atrás. La página creada por aquel adolescente mexicano no solo permitió que su amor por la banda trascendiera el tiempo, sino que también ayudó a mantener viva la llama del interés por Hombres G en la zona.

El documental 'Los mejores años de nuestra vida' -que se estrenará en cines el 30 de abril de la mano de Movistar Plus+- recuerda esta anécdota, porque muchos fans descubrieron a la banda gracias a la web creada a finales de los 90 por Francisco Romero, demostrando cómo un gesto de admiración adolescente puede transformar la historia de un grupo musical. Él mismo lo cuenta también en sus redes sociales y en retransmisiones que se recopilan en Facebook, y los miembros del grupo también han hablado en numerosas ocasiones sobre el impacto que han tenido en Latinoamérica.

Desde su debut en 1985 con 'Devuélveme a mi chica', Hombres G ha marcado generaciones con himnos como 'Te quiero' o 'Marta tiene un marcapasos'. Su carrera ha incluido giras por Europa y América Latina, películas de culto -como 'Sufre mamón', 'Suéltate el pelo' y la estrenada en 2023 'Voy a pasármelo bien' con sus canciones- y reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en España y un Grammy honorífico. Pero, como evidencia la historia de aquel adolescente mexicano, la pasión de los fans ha sido siempre un motor fundamental para mantener viva a la banda.

La banda se separó en 1993 y no volvió a reunirse hasta 2002, cuando regresó con el álbum 'Peligrosamente juntos'. Desde entonces ha continuado activo con nuevos discos y giras internacionales. A día de hoy, la banda celebra más de 40 años de historia y reconoce que su vínculo con México y sus fans se mantiene tan fuerte como aquel primer click en una página web, que inspiró su regreso a los escenarios y permitió que nuevas generaciones conozcan la magia de su música.

Este 2026, Hombres G tiene conciertos programados en México como parte de su gira Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026, que celebra más de cuatro décadas de trayectoria y conecta con fans de varias generaciones. En México, la banda ofrecerá dos conciertos en el Auditorio Nacional de Ciudad de México los días 13 y 14 de octubre de 2026, así como una fecha en Auditorio Telmex en Guadalajara el 20 de octubre de 2026.

