'Voy a pasármelo bien': una refrescante comedia musical que contagia su entusiasmo y hace honor a su título

Hace ya mucho que el cine musical parece no estar de moda en España. Hay honrosas excepciones como 'El otro lado de la cama', que todavía no sé por qué no inició un boom hacia este tipo de propuestas en nuestro país, o 'La llamada', pero se hacen muy pocas, de ahí que sea una alegría que llegue a las salas un título como 'Voy a pasármelo bien'.

Dirigida por David Serrano, quien ya había probado suerte previamente en el cine musical con la algo olvidada 'Una hora más en Canarias' -sin olvidarnos de que también escribió tanto 'El otro lado de la cama' como 'Los 2 lados de la cama'-, 'Voy a pasármelo bien' es una refrescante película que logra contagiar al espectador el entusiasmo de sus protagonistas, haciendo así de paso honor a su título.

Encantadora

Situada en dos momentos temporales diferentes -finales de los 80 y la actualidad-, 'Voy a pasármelo bien' vuelve a recurrir al romance como gran hilo conductor de la historia, jugando en todo momento con la idea de un amor de la infancia nunca concretado y la posibilidad de cerrar el círculo en la actualidad. Todo ello siempre desde el humor.

Sin embargo, lo más disfrutable de la función es la parte del pasado, tanto por su acercamiento a las dinámicas infantiles de la época -aunque todo lo relacionado con el bullying se deja pronto bastante de lado, algo lógico al tratarte de una película más luminosa y optimista que, por ejemplo, 'Cobardes'- como, sobre todo, por el genial trabajo de casting realizado para elegir a los chavales que aparecen en 'Voy a pasármelo bien'.

Ya no es solo que Izan Fernández se muestre muy solvente cargando con el peso dramático de la historia, es que todos ellos mantienen esa ingenuidad y espontaneidad necesarias para que todo fluya, convirtiendo así en un tema menor el hecho de que no sean grandes cantantes. Ese entusiasmo al que aludía antes lo compensa con creces, pero no sería justo destacar especialmente a Rodrigo Gibaja, cuyo personaje aquí casi parece una versión infantil del inolvidable Juancarlitros de 'No controles', hasta el punto de que ojalá hubiesen fichado a Julián López para dar vida a su versión adulta.

Más virtudes de 'Voy a pasármelo bien'

Además, es cierto que algunas de las canciones de Hombres G están un poco metidas en la historia de aquella manera, pero lo realmente importa es que encajan y no acaba así una mera colección de temas emblemáticos. Ese toque algo costumbrista a las coreografías también le sienta bien a la película, como el hecho de que la acción se aleje de Madrid y nos lleve a Valladolid. Claro que hay lugares e historias que contar en la capital, pero se agradece mucho cuando algún cineasta se acuerda de otros lugares de nuestro país y además lo integra en la historia en lugar de ser una mera anécdota.

Por lo demás, la parte adulta tiene algún detalle algo más amargo que la un tanto idílica infancia que presenta, pero siempre manteniendo ese buen rollo que 'Voy a pasármelo bien' transmite a todos los niveles. Además, ahí también se nota más la presencia de Serrano en el guion al ofrecer un retrato más variado tanto de la amistad del grupo de amigos como de lo que supone ser una persona adulta. Ojo, no esperéis una radiografía profunda, pero sí suficientemente estimulante para añadir otra capa de interés a la película.

Tampoco me olvido de que se va jugando muy bien con los saltos temporales, sobre todo en lo referente de cuándo introducir a la versión adulta de ciertos personajes, porque, seamos justos, ahí los protagonistas casi absolutas son Raúl Arévalo y Karla Souza. Al primero todavía estoy por verle una mala actuación, mientras que la segunda está mucho más inspirada aquí que 'Turno de día', cinta que curiosamente Netflix ha estrenado el mismo día del estreno en cines de 'Voy a pasármelo bien' y que ya os digo que se queda lejos del mejor cine de la plataforma de este año.

En resumidas cuentas

'Voy a pasármelo bien' es una película ideal para añadir una dosis de alegría a tu vida y también una propuesta con tanto encanto que no compensa pararse a pensar de más en las pegas, que alguna hay. Si estás buscando una feel good movie que merezca la pena, aquí la tienes.