El final de 'Ironheart' tiene el potencial de cambiar el Universo Marvel para siempre. Probablemente van a ignorar lo que acaba de pasar

Por algún motivo al que no alcanza mi comprensión, Disney+ y Netflix estrenaron la semana pasada, en tres días seguidos (de miércoles a viernes) 'Ironheart', 'The Bear' y 'El juego del calamar'. Esto ha llevado a que no poca gente se pregunte por qué no se está hablando tanto de una o de otra, cuando la solución es obvia: puro atasco. Por mucho verano que sea, ver las series a una velocidad compulsiva es más hacer deberes que divertirse o aprovechar el tiempo de ocio, y por eso el público en redes sociales parece estar más callado, aunque la realidad sea que la conversación se ha diversificado. Y quizá por eso hoy no vayáis a ver muchas cosas sobre el episodio final de la serie de Marvel. No será, desde luego, porque no han intentado darlo todo.

Ojo: Obviamente, hay spoilers del final de 'Ironheart'. ¡Lo pone en el titular! ¡Si seguís leyendo os vais a enterar de sorpresas! ¡El episodio dura 40 minutos, no os reventéis los spoilers por el ansia viva!

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

Don Diablo se ha escapado

Durante la emisión de 'Bruja Escarlata y Visión' no hubo ni un solo episodio en el que los fans no creyeran estar viendo a Mephisto disfrazado de los personajes y haciendo maldades de fondo, hasta el punto en el que, cuando se desveló que la que la estaba liando era Agatha (¿quién si no?) hubo un sector del público que reaccionó con tristeza y decepción. A partir de entonces, el "¡Es Mephisto!" pasó a ser un meme entre la comunidad de fans de Marvel... hasta que se ha convertido en realidad.

En el episodio 6 de 'Ironheart' no solo se descubre que El Encapuchado hizo un pacto con el mismísimo demonio para tener sus poderes, sino, aún peor, que Riri Williams también ha caído en las fauces de Mephisto para recuperar a su mejor amiga. Los lectores de cómics estamos acostumbrados a verle hacer sus cosas aquí y allá (en su aparición más tristemente recordada de los últimos años, Spider-man hizo un pacto con él para resucitar a su tía May a cambio de romper su matrimonio), pero nunca habíamos visto algo así en pantalla.

Está claro que Marvel, desde el final de 'Vengadores: Endgame' (o incluso antes, en 'Capitán América: Civil War') quiere crear héroes que quizá no lo sean tanto, que sean capaces de corromperse en un momento dado. Le pasó a Bruja Escarlata y, ahora, a Ironheart, que por primera vez muestra a un personaje capaz, más allá de sus trastornos mentales, de dar un giro muy autoconsciente de 180 grados a su vida y perder su alma a cambio de traer de vuelta a su amiga de entre los muertos. Pero, ¿qué significa esto para el UCM y cómo puede potencialmente cambiarlo todo?

Mephisto por los pies

Aunque Kevin Feige ya ha aclarado que las series y las películas de Marvel cada vez se van a interconectar menos, lo cierto es que es imposible no pensar que la llegada del mismísimo Satanás debería ser una pequeña revolución en el UCM, al menos en su lado más mágico, con el Doctor Extraño al frente. Además, nadie contrataría a Sacha Baron Cohen solo para hacer el papel de un solo episodio sin tener planeado que tenga su propia trama más adelante, posiblemente en una potencial temporada 2 de 'Ironheart' que, viendo la reacción del público, no llegará.

Hay tantos frentes abiertos ahora mismo en Marvel que la aparición de Mephisto podría parecer uno más, pero lo cierto es que no debería ser así: por más que Thor o Motorista Fantasma le hayan dado para el pelo en los cómics, siempre vuelve con una nueva estratagema, un nuevo acuerdo, un nuevo alma que cobrarse. Según él mismo, grandes personalidades de la historia han pasado por sus manos para conseguir lo que más ansiaban, ¿no sería lógico que los villanos también lo hicieran a partir de ahora? ¿Quién va a resistirse a ser la mejor versión de sí mismo a cambio de una pequeña porción de alma?

Me encantaría que 'Ironheart' siguiera adelante -aunque lo más probable es que veamos a Riri ya como parte de 'Los Campeones' o 'Jóvenes Vengadores'- en una bajada literal a los infiernos en busca de su alma y queriendo rescindir su contrato con Mephisto. Porque siempre, siempre, vuelve a por aquello que es suyo. Quizá la llegada del personaje en el último episodio de una serie (muy) secundaria de este universo no es la mejor manera de asegurarse su continuidad, pero, ¿quién sabe? Es, precisamente, lo que ha convertido a Ironheart en un personaje realmente interesante más allá de la eterna lucha del bien contra el mal.

Aunque no muchos van a llegar hasta aquí (no porque la serie sea mala, ni mucho menos, sino por prejuicios y un piloto desastroso), lo cierto es que es imposible no fantasear con cómo podría evolucionar la historia desde aquí. Mephisto existe, ha embaucado a una heroína de nueva hornada, la magia no es solo propiedad del Doctor Extraño y Agatha Harkness. Y ahora, ¿qué? Honestamente, tiene toda la pinta de que con la llegada de los mutantes y Los Cuatro Fantásticos, la idea se irá a ese infierno de tramas marvelitas en el que están también el juicio de la Tierra por parte de Arishem, la espada del Caballero Negro, la llegada de Escorpión al final de 'Spiderman: Homecoming', el consejo de Kangs y demás ramificaciones sueltas del UCM que jamás retomaremos. Y es, francamente, una pena. ¿Puedo hacer un pacto con Mephisto para ver lo que podría ser y no será?

