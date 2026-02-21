El público afirma que acaba de estrenarse la primera obra maestra de 2026: es la secuela de una película que arrasó por sorpresa

Esta semana ha llegado a los cines de Estados Unidos una película que ha gustado tanto al público de Estados Unidos que la sitúan como la primera obra maestra de lo que llevamos. El título en cuestión es 'I Can Only Imagine 2', la secuela de una película que arrasó por sorpresa en 2018 y que pertenece a un tipo de proyecto muy en auge en dicho país durante los últimos años.

Qué es 'I Can Only Imagine 2'

'I Can Only Imagine 2' vuelve a ser un biopic alrededor de la figura de Bart Millard, vocalista de MercyMe. Aquí ya está en la cima del mundo, pero una crisis personal le lleva a tener que replanteárselo todo y que su mundo se desmorone. Esa lucha con sus demonios internos le hará más complicado encontrar un camino a través de la adversidad a la que tiene que hacer frente.

Hace 8 años, 'La canción de mi madre' fue un rotundo éxito comercial, ya que costó apenas 7 millones de dólares y logró una recaudación mundial de 86 millones. Eso sí casi 84 de esos 86 millones los logró en Estados Unidos, donde el cine de enfoque religioso cristiano suele tener muy buena acogida tanto en taquilla como en Cinemascore, donde 'I Can Only Imagine 2' ha logrado una A+, la máxima calificación posible.

John Michael Finley, Trace Adkins y Dennis Quaid retoman aquí los personajes que ya interpretaron en 'La canción de mi padre', destacando además las incorporaciones de Milo Ventimiglia, Arielle Kebbel ('Marshals: Una historia de Yellowstone') y Sophie Skelton ('Outlander').

Eso se ha traducido en un importante incremento presupuestario, pues el coste se 'I Can Only Imagine 2' se ha disparado hasta los 18 millones de dólares. Y no lo va a tener tan fácil para rentabilizar la inversión, pues desde Deadline se aclara que su recaudación durante su primer fin de semana debería oscila entre los 8 y los 10 millones. La primera entrega arrancó con 17,1 millones.

Además, las críticas de la prensa especializada también son más frías, pues 'La canción de mi padre' tiene un 69% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, mientras que la segunda tiene actualmente 8 reseñas positivas de un total de 15, lo que se traduce en apenas un 53%.

Si os habéis quedado con curiosidad sobre esta improbable franquicia, tenéis disponible 'La canción de mi padre' en streaming dentro del catálogo de Prime Video.

