La serie de fantasía histórica más popular de nuestro tiempo abre su último capítulo. Tráiler de la temporada 8 y final de 'Outlander'

Llega la hora de despedirnos del todo de Claire y Jamie y desde Starz y Movistar han lanzado el tráiler final de la temporada 8 y última de 'Outlander' la que es la serie de fantasía histórica (y romance) más popular de los últimos tiempos. Concluyen esta próxima primavera toda una década cabalgando entre siglos.

Además, Movistar Plus+ ha confirmado que podremos ver esta temporada final prácticamente en simultáneo, por lo que tendremos el estreno de estos nuevos episodios a partir del 7 de marzo, apenas horas después del estreno en Estados Unidos.

Amar en tiempos revueltos

Según la sinopsis oficial, esta temporada 8 las cosas no parecen tranquilas para los protagonistas. Si pensaban que habían dejado atrás la guerra de América, en Fraser's Ridge se van a encontrar todo un polvorín:

Al comenzar la octava temporada, Jamie y Claire pronto descubren que la guerra los ha seguido hasta su hogar en Fraser’s Ridge, ahora un próspero asentamiento que ha crecido y florecido en su ausencia. Con nuevas llegadas y cambios realizados durante los años que estuvieron fuera, los Fraser se enfrentan a la pregunta de qué están dispuestos a sacrificar por el lugar que llaman hogar y, lo que es más importante, qué sacrificarían para permanecer juntos. Mientras los Fraser mantienen un frente unido contra los intrusos externos, secretos familiares que finalmente salen a la luz amenazan con separarlos desde dentro. Aunque han dejado atrás la guerra por la libertad de Estados Unidos, su lucha por Fraser’s Ridge no ha hecho más que comenzar.

Caitriona Balfe y Sam Heughan como Claire y Jamie son los protagonistas absolutos, encabezando un reparto formado por Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell, David Berry, Charles Vandervaart e Izzy Meikle-Small, entre otros. Además Kieran Bew, Frances Tomelty y Carla Woodcock son las principales incorporaciones.

Esta temporada final tomo como base las tres últimas novelas de la saga de Diana Gabaldon: el final del octavo, 'Escrito con la sangre de mi corazón'; todo el noveno, 'Cuenta a las abejas que me fui' y la todavía inédita décima novela 'A Blessing for a Warrior Going Out'. Por cierto, ya adelantan que probablemente el final de las novelas será algo distinto al de la serie.

Una serie creada por Ronald D. Moore ('Battlestar Galactica'), con Matthew B. Roberts como showrunner. Esta temporada final constará de 10 episodios.

