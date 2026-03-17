'Dune 3' presenta su impresionante tráiler. Timothée Chalamet y Denis Villeneuve unen fuerzas por última vez en esta mítica saga de ciencia ficción

En Warner han decidido que tocaba echar toda la carne en el asado y apenas han esperado unas horas desde el lanzamiento de las primeras imágenes de 'Dune 3' hasta la publicación del impresionante tráiler de la película dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet.

Todos los detalles sobre 'Dune 3'

Es difícil no imaginar que en el estudio contaban con que Chalamet iba a conseguir el Óscar por su trabajo en 'Marty Supreme' y que eso iba a servir como empuje adicional para la campaña de promoción de 'Dune 3'. Eso sí, al final se ha hablado igualmente mucho de la presencia del actor en la gala de entrega de los premios de la Academia, pero porque su derrota ha sorprendido a muchos.

Sin embargo, lo que realmente importa ahora es que Chalamet vuelve a convertirse aquí en un Paul Atreides que lleva tiempo reinando como el Mesías de Arrakis. De hecho, la historia de 'Dune 3' se sitúa 12 años después que su predecesora y en ella veremos cómo tiene que hacer frente a una conspiración mortal que amenaza su reinado.

Villeneuve ya ha confirmado que 'Dune 3' será la última entrega que dirija de esta mítica saga de ciencia ficción creada por Frank Herbert. De hecho, ya es oficial que su siguiente trabajo será el ansiado reboot de James Bond que prepara Amazon todavía sigue sin protagonista, aunque es de esperar que eso cambie en un futuro cercano.

Robert Pattinson e Isaach De Bankolé son las principales incorporaciones al reparto de 'Dune 3', donde también volveremos a ver a, entre otros, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Zendaya, Javier Bardem, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy y Jason Momoa. Cualquier director mataría por tener a un grupo de actores así.

El estreno exclusivo en cines de 'Dune 3' está previsto para el 18 de diciembre de 2026, misma fecha de lanzamiento de 'Vengadores: Doomsday'. Cuesta imaginar que ambos títulos vayan a mantenerla, pero tanto Warner como Disney no parecen dispuestas a dar su brazo a torcer.

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